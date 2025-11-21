Comparten recuperación de osita Mina tras cirugía

Especialistas trasladaron hacia Hidalgo a la osezna, luego de ser denunciado su grave estado de salud durante su estadía en el Zoológico La Pastora.

La Fundación Invictus compartió parte de la recuperación de la osita Mina, tras ser sometida a una cirugía pese a su estado crítico de salud. A través de redes sociales, la institución compartió un video en el que parte del personal de la fundación se encuentra alimentando a Mina. La pequeña osa se muestra recuperada y con un mejor estado de salud. Se observa que se alimenta de manera adecuada. Recordemos que especialistas trasladaron a la osezna del Zoológico La Pastora, luego de ser denunciado su estado crítico. Tras ser conocido su caso, la Fundación Invictus en Hidalgo tras su traslado desde Nuevo León, donde hace tres días fue sometida a una cirugía, debido a que se encontraba en estado delicado.