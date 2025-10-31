Filtran video donde se ensañan con gato, lo matan y se regocijan

Un grupo de empleados de un taller-bodega de tráileres, en Apodaca, fueron captados por una cámara de vigilancia presuntamente maltratando a un gato

Tu navegador no soporta el elemento de video.

En un video enviado a INFO7, un grupo de empleados de un taller-bodega de tráileres aparecen presuntamente maltratando a un gato, al que primero amarran de las patas y luego lo matan pisándole el cuello, mientras se regocijan.

Las imágenes de la crueldad o acto a sangre fría fueron proporcionadas de manera anónima y son evidencia del crimen ocurrido el pasado lunes.

De las cinco personas que aparecen en el video, dos son las que directamente atentan contra la mascota.

El negocio se ubica en el número 1259 de la Carretera Mezquital-Santa Rosa, casi esquina con la calle Galeana, a la altura de la colonia Balcones del Mezquital, en Apodaca.

Mientras cometen el delito, el gato maúlla desesperadamente, pero sus gritos son inútiles.

Tras aplastarlo con el pie, en animal deja de llorar y los sujetos al parecer hacen bromas.

Luego, embolsan el cuerpo del gato y con toda tranquilidad se disponen a tirarlo en otro punto no determinado.

Acudimos a la bodega, hablamos con el representante del negocio, pero rechazó que lo hayan matado.

Según él, la acción fue sólo era para trasladar al animal a otro sitio.

El televidente que nos envió el material dijo tener entendido que de la misma manera esos empleados ya han sacrificado a otros felinos.

Cuando los sujetos terminan su acción, otro de sus compañeros entra cargando a otro gato.

En la bodega, aparecen más gatos desplazándose entre los tráileres y maquinaria.