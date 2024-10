Denuncian maltrato en centro de rehabilitación de Apodaca

Tras el fallecimiento de Yahaira, una joven de 23 años de edad, quien perdió la vida al interior del centro de rehabilitación SINADIC, ubicado en el municipio de Apodaca, Nuevo León, más de 15 jóvenes, las cuales también era internas, denunciaron los malos tratos por parte del encargado, a quien le apodan “El Padrino” y tres mujeres más.

“La verdad lo que vivimos fue un tormento, no es justo que tuvo que haber una muerte para que nosotras seamos libres, y estamos aquí en el funeral de ella, porque pedimos justicia, porque tiene que pagar todo lo que nos hicieron... porque no es justo que ellos están libres y esta niña en una caja”, expresó una de las internas.

Alrededor de 20 jóvenes y dos mujeres estaban ingresadas en el centro de rehabilitación; luchaban contra una adicción pero el sitio nunca fue un ambiente seguro y el apoyo profesional no existía.

“Nos trataban mal, nos daban comida echada a perder con gusanos, tenían cucarachos, al agua tenía como larvas de dengue, o sea, no había higiene, lavaban los trastes en los que comíamos en los baños”, dijo otra interna.

“Me decían que mi familia no me quería, que no me quería, que mi mamá nunca me llevaba nada, de hecho nunca me daban suéteres ni nada de eso”.

“No nos daban para limpiar, no nos daban toallas femeninas cuando andábamos en nuestros días, no nos daban nuestras pertenencias”.

Cansadas, 16 chicas decidieron escapar pero no lo consiguieron. Fueron castigadas. 20 horas sin comer, tomar agua y dormir, además de recibir golpes.

“El viernes es cuando nosotras nos quisimos escapar y pues no pudimos y ahí empezó el castigo, duramos 20 horas castigadas, contra la pared, con las manos así en la nuca”.

“Duramos 20 horas sin comer, sin ir al baño, sin tomar agua, hubo compañeras que se hicieron paradas del baño porque no teníamos permiso, nos golpearon, o sea las 20 horas fue golpe tras golpe tras golpe”.

El castigo paró gracias a que hermanos de una comunidad religiosa acudieron a darles una plática. Después de eso, fue cuando Yahaira falleció, la noche del domingo.

“Yo estuve en los últimos momentos antes de que muriera, cuando estaba aplicada a lado mío pues se estaba agarrando de mis brazos”.

“En shock porque pues ella estuvo conmigo en todo momento, ella ya no aguantabamos los brazos, de tanto estar aplicada que se nos caían y no podíamos bajarlos porque nos daban otra golpiza”.

“Ella estaba muy delgadita, de hecho ya cuando a mi me desamarran, ya me suben a bañarme y ella estuvo hablando conmigo, quejándose conmigo: 'doña Ivonne, me pegaron bien mal'. Yo le ví su carita, ella traía marcas en su nariz”.

Durante el velorio de Yahaira, las más de 15 víctimas en compañía de sus madres, piden justicia pues si bien ya existe una denuncia y se investiga el hecho, los responsables siguen libres.

