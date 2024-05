 Se viraliza ingenio mexicano para refrescarse ante el calor

La reciente ola de calor ha afectado en diversos estados del país. Los ciudadanos han sufrido las altas temperaturas, incluso en la noche.

Por supuesto, han intentando refrescarse como sea posible, sin embargo, ante el uso masivo de aparatos electrónicos en ciertas zonas, ya se reportaron apagones en México.

Tras estos apagones, incluso, el Centro Nacional de Control de Energía anunció un estado de emergencia eléctrico.

Ante la adversidad, muchas veces el ingenio mexicano llega al rescate, pues a través de las redes sociales han compartido técnicas y hasta inventos contra el extremo calor, algunos de ellos bastante sorpresivos.

Tal es el caso de unas imágenes que muestran a un hombre bajo una regadera hechiza con hielos.

Dicho invento consiste en colocar en medio de la regadera, un cortinero para baño ajustable, en el que cuelga un gancho con cadenas, que estas a su vez, sujetan un colador de cocina que está lleno de hielos.

Esto con el motivo de que el agua caiga sobre los hielos y propicie una ducha con agua helada.

Con la frase de "No me da risa, me da envidia", las imágenes se han viralizado en redes sociales y se han compartido miles de veces.

Si bien, es probable que con esta acción se inspire a otros mexicanos que están en las mismas condiciones, algunos internautas mencionaron las dificultades por la crisis del agua, ya que en algunas zonas realizan cortes del líquido.

Las autoridades mexicanas han hecho un llamado a los ciudadanos a mantenerse hidratados y cuidarse de los golpes de calor.

Con estos primeros calores extremos ya se han reportado muertes en algunos estados, como en Oaxaca, donde ya se contabilizan tres víctimas del calor en los últimos días.

Yucatán es otro estado donde se ha registrado un fallecimiento por deshidratación.





