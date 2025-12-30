¿Quiénes fallecieron en descarrilamiento de Tren Interoceánico?

Entre las personas sin vida se encuentran menores de edad, jóvenes estudiantes, un profesor jubilado, un periodista y familias originarias de Veracruz

El descarrilamiento del Tren Interoceánico dejó un saldo preliminar de 13 personas fallecidas y 98 lesionadas, informó la Secretaría de Marina (Semar). En el convoy viajaban alrededor de 250 personas, entre pasajeros y tripulación; de ellas, 139 resultaron ilesas y 36 permanecen hospitalizadas, mientras que el resto presentó lesiones no graves.

Las autoridades federales confirmaron que el accidente ocurrió mientras el tren cubría la ruta que conecta el océano Pacífico con el golfo de México, una de las principales líneas del proyecto ferroviario del Istmo.

Desde el primer momento, personal de la Armada de México se desplegó en la zona para labores de rescate, atención médica y aseguramiento del área, además de iniciar las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas del percance.

¿Quiénes son las víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico?

Entre las personas fallecidas se encuentran menores de edad, jóvenes estudiantes, un profesor jubilado, un periodista y familias originarias de Veracruz, cuyos viajes tenían como objetivo reencontrarse con sus seres queridos durante las celebraciones de fin de año.

Elena Solorza Cruz, una niña de apenas 6 años, viajaba con su familia desde Ixtepec rumbo a Coatzacoalcos. El trayecto representaba para ella una experiencia especial, pues le entusiasmaba observar los paisajes del Istmo tras pasar sus vacaciones en Veracruz. Lamentablemente, se encontraba en uno de los vagones que sufrió mayores daños.

María Antonia Rosales, de 58 años y originaria de Acayucan, se dirigía a Salina Cruz para visitar a su hermana antes de cerrar el año. Durante décadas trabajó como taxista para sostener a su familia. Sus acompañantes continúan hospitalizados.

El profesor jubilado Bersain Cruz López y su esposa, María Concepción Barbosa Acevedo, tenían previsto recibir el Año Nuevo junto a su hija. Ambos fueron reportados inicialmente como desaparecidos tras el accidente, pero horas después se confirmó su fallecimiento, lo que causó consternación en la comunidad educativa de Salina Cruz.

También perdió la vida Israel Gallegos Soto, periodista que viajaba con su esposa Karla, quien resultó lesionada y se encuentra en recuperación. Diversas organizaciones gremiales destacaron su trayectoria profesional y su disposición solidaria dentro del ámbito periodístico.

Inés Alvarado Rojas, de 57 años, se dirigía a Coatzacoalcos para visitar a su familia. Antes de iniciar el trayecto compartió una fotografía desde el interior del vagón, reflejando la emoción del viaje. Su hijo, Óscar Carrillo Alvarado, integrante de la Consejería Jurídica de Oaxaca, confirmó posteriormente su fallecimiento.

Patricia Medina Pérez, de 49 años, originaria de Minatitlán, viajaba acompañada de su hermana y su cuñado. Mantenía contacto diario con su madre, quien relató que el plan era un viaje corto de fin de semana.

Una de las víctimas más jóvenes fue Luisa Camila Serrano Moreno, de 15 años, estudiante del Conalep Salina Cruz. Tras el accidente, su familia emprendió una intensa búsqueda mediante redes sociales. Horas después, se confirmó su fallecimiento, lo que generó múltiples muestras de solidaridad por parte de la comunidad estudiantil.

Asimismo, fallecieron Rogelio Alfonso Luna Luna, de 63 años, y su esposa Honoria Medina Pérez, de 56 años, quienes habían decidido recorrer Oaxaca durante los días de asueto. La familia se enteró del accidente a través de publicaciones en redes sociales.

En la lista de víctimas también se encuentran María Luisa Pasaron González, de 66 años; Raúl López Cruz, de 67 años; y Amada Rasgado Lázaro, de 70 años.

Investigación y atención a las familias

Las autoridades federales señalaron que el personal de la Armada de México continúa trabajando en la zona del accidente, mientras que las investigaciones avanzan para determinar las causas del descarrilamiento. El objetivo, indicaron, es esclarecer los hechos y garantizar justicia a las víctimas y sus familias, además de revisar las condiciones de seguridad del proyecto ferroviario.

El descarrilamiento del Tren Interoceánico dejó no solo un saldo humano irreparable, sino también una profunda conmoción en comunidades del sur del país que hoy exigen respuestas claras y acciones contundentes.

Sheinbaum dará apoyo económico a las víctimas

Durante una visita a la entidad, la mandataria informó que cada familia recibirá 30 mil pesos como apoyo inicial, con el objetivo de cubrir gastos urgentes derivados del accidente.

Sheinbaum explicó que este recurso será entregado de manera directa para evitar que las familias enfrenten desembolsos inmediatos, mientras avanzan las investigaciones oficiales.