Descarrilamiento de tren en Oaxaca deja 13 muertos y 98 heridos

Autoridades federales y estatales atendieron el descarrilamiento de un tren de la línea Z en Oaxaca; FGR abrió investigación

La Secretaría de Marina (Semar) informó que el saldo preliminar por el descarrilamiento del Tren Interoceánico es de 13 personas fallecidas y 98 lesionadas, de las cuales 36 permanecen hospitalizadas, mientras que el resto presenta lesiones no graves.

La dependencia expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y detalló que para la atención de la emergencia se desplegaron 360 elementos navales, además de 20 vehículos, cuatro ambulancias terrestres, tres ambulancias aéreas y un dron táctico, utilizados en labores de búsqueda, localización y apoyo a los pasajeros afectados. Asimismo, reiteró que continuará colaborando con las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos.

¿Qué pasó con el tren del Corredor Interoceánico en Oaxaca?

Autoridades federales y estatales activaron un operativo de emergencia tras el descarrilamiento de un tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), ocurrido en el municipio de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca. El incidente movilizó a cuerpos de rescate de los tres órdenes de gobierno con el objetivo de atender a las personas afectadas y asegurar la zona.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, confirmó la instalación de un módulo operativo de atención a la emergencia, desde el cual se coordinaron las labores de auxilio y evaluación de riesgos, con prioridad en la integridad de la población y de las personas que viajaban a bordo del convoy.

Secretaría de Marina despliega apoyo médico y de rescate

La Secretaría de Marina informó que mantuvo un despliegue de apoyo conformado por cinco ambulancias terrestres, una ambulancia aérea y alrededor de 40 elementos de sanidad naval. Dichos recursos se encuentraron distribuidos estratégicamente para brindar atención médica inmediata y facilitar los traslados necesarios.

De acuerdo con la dependencia, se realizaron maniobras de rescate en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, luego de que varias personas cayeron a un talud de aproximadamente siete metros de altura. Las labores se realizan bajo protocolos de seguridad para evitar riesgos adicionales.

Asimismo, se mantiene comunicación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para determinar las causas del descarrilamiento y definir las acciones necesarias que permitan recuperar la operatividad de la vía férrea.

FGR inicia investigación por el descarrilamiento

La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, informó que se abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos relacionados con el descarrilamiento del tren que forma parte del proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

A través de redes sociales, la fiscal detalló que agentes ministeriales de la Fiscalía Federal en Oaxaca, así como personal pericial y elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), trabajan de manera coordinada con autoridades locales y federales para realizar las diligencias correspondientes.

Sheinbaum da seguimiento a las acciones de atención

Tras confirmarse el incidente, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que se mantiene atenta a las acciones encabezadas por la Secretaría de Marina para brindar apoyo a las personas usuarias del CIIT.

Indicó que en el operativo también participan la SICT, el IMSS-Bienestar y el gobierno del estado de Oaxaca, con el fin de garantizar atención médica, seguridad y continuidad en las labores de respuesta.