Sheinbaum dará apoyo económico a víctimas del Tren Interoceánico

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció un apoyo económico inmediato para las familias afectadas por el descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, donde fallecieron 13 personas y decenas más resultaron lesionadas.

Durante una visita a la entidad, la mandataria informó que cada familia recibirá 30 mil pesos como apoyo inicial, con el objetivo de cubrir gastos urgentes derivados del accidente.

Apoyo económico inmediato a víctimas del Tren Interoceánico

Sheinbaum explicó que este recurso será entregado de manera directa para evitar que las familias enfrenten desembolsos inmediatos, mientras avanzan las investigaciones oficiales.

“Se va a dar un primer apoyo a todas las familias, para que no tengan que estar haciendo gastos; se les está dando apoyo funerario y todo lo que se requiera para el apoyo a las familias”, declaró la presidenta.

Detalló que el monto no representa una indemnización definitiva, sino un respaldo emergente mientras la Fiscalía General de la República (FGR) determina las causas del accidente.

Sheinbaum visita hospitales en Oaxaca

Como parte de su agenda, la presidenta acudió a distintos hospitales de Oaxaca para constatar el estado de salud de las personas lesionadas en el descarrilamiento.

Algunas de las víctimas permanecen internadas en el Hospital del ISSSTE en Tehuantepec, donde Sheinbaum sostuvo encuentros con personal médico y familiares de los pacientes.

El gobierno federal informó que mantiene coordinación permanente con las autoridades sanitarias para garantizar la atención médica necesaria a las personas hospitalizadas.

Gobierno federal promete investigación a fondo

Durante su conferencia matutina, la presidenta aseguró que su administración actuará con responsabilidad para esclarecer lo ocurrido con el Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Indicó que existen tres prioridades claras:

La atención a víctimas y familiares

El esclarecimiento riguroso de los hechos

La revisión integral de las condiciones de operación del tren.

En este contexto, los titulares de la Secretaría de Marina y del IMSS se trasladaron a Oaxaca para coordinar las acciones de apoyo y seguimiento.

Revisión de la operación y seguridad del Tren Interoceánico

Sheinbaum señaló que la Secretaría de Marina y la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario deberán revisar la infraestructura y la vía férrea antes de que el servicio sea restablecido.

Asimismo, defendió la construcción del Tren Interoceánico, al afirmar que el proyecto cumple con los requisitos técnicos y cuenta con certificados de seguridad vigentes.

Las autoridades federales indicaron que continuarán informando conforme avancen las investigaciones y se definan las acciones correspondientes.