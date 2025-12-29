Identifican a víctimas del descarrilamiento del Tren en Oaxaca

Autoridades federales confirmaron la identificación de personas lesionadas tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido en la localidad de Nizanda, Oaxaca, accidente que dejó un saldo preliminar de 13 personas fallecidas y 98 lesionadas, de las cuales 36 permanecen hospitalizadas.
La Secretaría de Marina (Semar) informó que el proceso de identificación se realizó en coordinación con instituciones de salud, autoridades estatales y familiares, conforme las personas heridas fueron trasladadas a distintos hospitales de la región.
Personas identificadas en el Hospital IMSS Bienestar de Juchitán
De acuerdo con información oficial, en el Hospital IMSS Bienestar de Juchitán reciben atención médica las siguientes personas:
- Martha Lidia Santiago Antonio
- Liliana del Carmen González Cruz
- Nahomi Katerine Ríos Vásquez
- Gilberta Josefina Calvo Vásquez
- Abigail Lizárraga Arias
- María Fernanda Serrano Moreno
- Elidia de la Cruz López
- Jorge Alberto Hernández
- Ximena Ríos
- Luis Augusto
- Kat Canto
- Livia A. Alvarado
- Akwjo Salazar Rodríguez
- Ulises Jáuregui García
- Calli Santiago Antonio
- Tiare Deyanira Mendoza HernándeZ
- Nelli Rosario Arana Serrano
- Mellani Zaragoza Medina
- Abril Solórzano Cruz
- Víctor Ventral Ordóñez
- Miguel Ángel Fabre Bajaron
- Patricia Castro Sánchez.
Lesionados identificados en el Hospital IMSS Bienestar de Ixtepec
En el Hospital IMSS Bienestar de Ixtepec fueron identificadas las siguientes personas lesionadas:
- Gustavo Alejandro del Toro González
- Felipe Calvo Chipas
- Guadalupe Ruiz Zambrano
- María del Carmen Chiñas Reyes.
Atención médica y traslado de personas heridas
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que brinda atención médica a 29 personas lesionadas, de las cuales 22 se encuentran hospitalizadas en Juchitán y 11 en Ixtepec. Las autoridades señalaron que el resto de los heridos continúa en proceso de identificación conforme avanza la revisión médica.
Además, se reportó que cinco personas fueron trasladadas al Hospital General de Zona del IMSS en Salina Cruz, debido a la gravedad de sus lesiones, mientras que otros pacientes permanecen bajo observación.
Cómo ocurrió el descarrilamiento del Tren Interoceánico
El accidente ocurrió cuando la máquina principal de un convoy, integrado por dos locomotoras y cuatro vagones, se salió de las vías en el kilómetro Z-230+290, con dirección al municipio de Matías Romero Avendaño. En el tren viajaban aproximadamente 250 personas.
El impacto provocó que varios pasajeros fueran proyectados fuera de los vagones, algunos hacia un talud de aproximadamente siete metros de altura, lo que complicó las labores de rescate.
Operativo de emergencia y seguimiento del caso
Tras el descarrilamiento, la Semar desplegó un operativo con 360 elementos navales, además de ambulancias terrestres y aéreas, vehículos de apoyo y un dron táctico, para labores de búsqueda, rescate y atención médica.
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación para determinar las causas del accidente, mientras autoridades federales y estatales indicaron que continuarán informando conforme avance el proceso de investigación y atención a las víctimas.