Identifican a víctimas del descarrilamiento del Tren en Oaxaca

Autoridades identificaron a lesionados del descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca; el accidente dejó 13 fallecidos y 98 heridos

Autoridades federales confirmaron la identificación de personas lesionadas tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido en la localidad de Nizanda, Oaxaca, accidente que dejó un saldo preliminar de 13 personas fallecidas y 98 lesionadas, de las cuales 36 permanecen hospitalizadas.

La Secretaría de Marina (Semar) informó que el proceso de identificación se realizó en coordinación con instituciones de salud, autoridades estatales y familiares, conforme las personas heridas fueron trasladadas a distintos hospitales de la región.

Personas identificadas en el Hospital IMSS Bienestar de Juchitán

De acuerdo con información oficial, en el Hospital IMSS Bienestar de Juchitán reciben atención médica las siguientes personas:

Martha Lidia Santiago Antonio

Liliana del Carmen González Cruz

Nahomi Katerine Ríos Vásquez

Gilberta Josefina Calvo Vásquez

Abigail Lizárraga Arias

María Fernanda Serrano Moreno

Elidia de la Cruz López

Jorge Alberto Hernández

Ximena Ríos

Luis Augusto

Kat Canto

Livia A. Alvarado

Akwjo Salazar Rodríguez

Ulises Jáuregui García

Calli Santiago Antonio

Tiare Deyanira Mendoza HernándeZ

Nelli Rosario Arana Serrano

Mellani Zaragoza Medina

Abril Solórzano Cruz

Víctor Ventral Ordóñez

Miguel Ángel Fabre Bajaron

Patricia Castro Sánchez.

Lesionados identificados en el Hospital IMSS Bienestar de Ixtepec

En el Hospital IMSS Bienestar de Ixtepec fueron identificadas las siguientes personas lesionadas:

Gustavo Alejandro del Toro González

Felipe Calvo Chipas

Guadalupe Ruiz Zambrano

María del Carmen Chiñas Reyes.

Atención médica y traslado de personas heridas

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que brinda atención médica a 29 personas lesionadas, de las cuales 22 se encuentran hospitalizadas en Juchitán y 11 en Ixtepec. Las autoridades señalaron que el resto de los heridos continúa en proceso de identificación conforme avanza la revisión médica.

Además, se reportó que cinco personas fueron trasladadas al Hospital General de Zona del IMSS en Salina Cruz, debido a la gravedad de sus lesiones, mientras que otros pacientes permanecen bajo observación.

Cómo ocurrió el descarrilamiento del Tren Interoceánico

El accidente ocurrió cuando la máquina principal de un convoy, integrado por dos locomotoras y cuatro vagones, se salió de las vías en el kilómetro Z-230+290, con dirección al municipio de Matías Romero Avendaño. En el tren viajaban aproximadamente 250 personas.

El impacto provocó que varios pasajeros fueran proyectados fuera de los vagones, algunos hacia un talud de aproximadamente siete metros de altura, lo que complicó las labores de rescate.

Operativo de emergencia y seguimiento del caso

Tras el descarrilamiento, la Semar desplegó un operativo con 360 elementos navales, además de ambulancias terrestres y aéreas, vehículos de apoyo y un dron táctico, para labores de búsqueda, rescate y atención médica.

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación para determinar las causas del accidente, mientras autoridades federales y estatales indicaron que continuarán informando conforme avance el proceso de investigación y atención a las víctimas.