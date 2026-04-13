Identifican a tercer minero fallecido tras derrumbe en Sinaloa

Autoridades confirmaron la identidad de una de las víctimas del colapso en la mina Santa Fe; continúan labores de rescate

La Fiscalía de Sinaloa informó la identificación del tercer trabajador localizado sin vida tras el derrumbe en la mina Santa Fe, ubicada en el municipio de El Rosario.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido el sábado 11 de abril de 2026, el trabajador fue identificado como Abraham Aguilera Aguilera, de 33 años de edad, originario del estado de Guanajuato.

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Las autoridades detallaron que la identificación se realizó mediante un procedimiento de confronta directa. Asimismo, se mantiene acompañamiento cercano y permanente a sus familiares para brindarles apoyo durante este proceso.

Suman tres víctimas mortales

Con este hallazgo, suman ya tres trabajadores localizados tras el derrumbe ocurrido en la mina Santa Fe, todos sin vida. El incidente se registró el pasado 25 de marzo de 2026.

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La Coordinación Nacional de Protección Civil reiteró que continúa el respaldo a las familias afectadas, además de mantener las labores en la zona.

El colapso dejó inicialmente a cuatro trabajadores atrapados, lo que activó un operativo de búsqueda y rescate con la participación de autoridades federales y estatales.

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El Comando Unificado informó que los esfuerzos se mantienen para localizar al último minero que permanece desaparecido.