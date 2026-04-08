México prosigue extrayendo agua para rescatar a mineros atrapados

Las autoridades detallaron que el principal desafío sigue siendo la acumulación de agua en el sitio, por lo que se han reforzado los trabajos de bombeo

Las labores de rescate en la mina Santa Fe, en Sinaloa, continúan con el objetivo de localizar y extraer a tres mineros que permanecen atrapados desde el pasado 25 de marzo, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Las autoridades detallaron que el principal desafío sigue siendo la acumulación de agua en el sitio, por lo que se han reforzado los trabajos de bombeo para poder acceder a la zona donde se encuentran los trabajadores.

Refuerzan sistema de extracción

De acuerdo con la dependencia, el sistema de achique fue optimizado mediante la instalación de una segunda línea de conducción en la electrobomba principal, lo que permitirá acelerar el desalojo del líquido.

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Actualmente, el operativo mantiene un flujo de extracción de 9.5 litros por segundo, equivalente a más de 34 mil litros por hora, lo que ha permitido estabilizar las condiciones en el área de trabajo.

Como parte de las acciones, se colocaron dos genéfonos para garantizar una comunicación más confiable entre los equipos de rescate. Paralelamente, las autoridades mantienen reuniones informativas con los familiares de los mineros para actualizarles sobre los avances.

Operativo interinstitucional

En el rescate participan diversas dependencias, entre ellas la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Coordinación Nacional de Protección Civil y la Comisión Federal de Electricidad, además de autoridades estatales, brigadas especializadas y personal de la empresa minera.

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El incidente ocurrió el 25 de marzo, presuntamente por el colapso de una presa de jales dentro de la mina.

De los 25 trabajadores que se encontraban en el lugar, 21 lograron salir por sus propios medios, mientras que cuatro quedaron atrapados.

Uno de ellos fue rescatado con vida tras más de 100 horas, mientras que los tres restantes continúan en el interior.

Sinaloa es uno de los principales estados productores de minerales en México, en una industria que aporta más del 2 % del Producto Interno Bruto nacional, de acuerdo con la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México.