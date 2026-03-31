Rescatan a uno de los cuatro mineros atrapados en Sinaloa

Las autoridades indicaron que, pese al rescate exitoso, y continúan las acciones en el sitio del derrumbe con el objetivo de ubicar a los otros mineros

Autoridades lograron rescatar con vida a José Alejandro Cástulo Colín, uno de los cuatro trabajadores que permanecían atrapados tras el derrumbe ocurrido en la mina Santa Fe, en el estado de Sinaloa, desde el pasado 25 de marzo. Las labores de búsqueda continúan en la zona para localizar al resto de los mineros.

De acuerdo con información oficial, el operativo de rescate se ha mantenido activo de manera ininterrumpida durante varios días, con la participación de distintas corporaciones de emergencia.

Rescate tras más de 100 horas de labores

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detallaron que el hallazgo se logró durante la madrugada de este lunes 30 de marzo.

"A las 00:25 horas, tras más de 100 horas de trabajo ininterrumpido de las brigadas de emergencia, se logró localizar y rescatar con vida a José Alejandro Cástulo Colín, de 44 años, originario de Angangueo, Michoacán”, informaron en un comunicado conjunto.

Continúan las labores en la mina

Las autoridades indicaron que, pese al rescate exitoso, los trabajos no se detienen y continúan las acciones en el sitio del derrumbe con el objetivo de ubicar a los otros mineros que permanecen atrapados.

Equipos especializados siguen operando en condiciones complejas dentro de la mina, mientras se mantiene la coordinación entre instancias federales y cuerpos de auxilio.