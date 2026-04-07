Ajustan rescate de mineros en Sinaloa por ingreso de agua

Autoridades modifican estrategia ante condiciones hidráulicas y geológicas que complican la búsqueda en la mina Santa Fe

Las labores de rescate de los tres mineros atrapados en la mina Santa Fe, en Sinaloa, fueron replanteadas por autoridades federales y estatales debido a la presencia de agua y a las complejas condiciones del terreno tras el derrumbe ocurrido el pasado 25 de marzo.

En un comunicado oficial, las autoridades informaron que las variables hidráulicas y geológicas detectadas en el yacimiento obligaron a modificar la estrategia de intervención, con el objetivo de adaptar los métodos de búsqueda y aumentar la seguridad del operativo.

Condiciones adversas en el yacimiento

La mina presenta características que dificultan las labores: una profundidad aproximada de 300 metros y una extensión de 3.2 kilómetros, además de acumulación de residuos mineros en túneles y rampas.

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A esto se suma la presencia de agua en las zonas más bajas, lo que ha complicado el acceso a áreas clave. En la llamada “zona cero” se mantiene en operación continua un sistema de bombeo eléctrico de 25 caballos de fuerza para controlar filtraciones y escurrimientos, mientras se evalúa la incorporación de una segunda unidad.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina descendieron por el contrapozo 50 para realizar trabajos de limpieza y evaluación estructural.

Durante estas maniobras, se retiraron sedimentos y se detectó un nivel de agua de aproximadamente 40 centímetros, lo que confirmó la necesidad de ajustar el plan de rescate.

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“Se determinó modificar la estrategia de intervención para adaptar los métodos de búsqueda a las variables hidráulicas y geológicas de la mina”, indicaron las autoridades.

En el operativo participan diversas dependencias, entre ellas la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Coordinación Nacional de Protección Civil y la Comisión Federal de Electricidad, además de autoridades estatales, brigadas especializadas y personal de la empresa minera.

Antecedentes del accidente

El incidente ocurrió el 25 de marzo tras el colapso de una presa de jales dentro de la mina, donde se encontraban 25 trabajadores realizando labores de excavación.

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De ellos, 21 lograron salir por sus propios medios, mientras que cuatro quedaron atrapados. Uno fue rescatado con vida después de más de 100 horas, y actualmente continúan las labores para localizar a los tres restantes.

Sinaloa es uno de los principales estados productores de minerales en México, en una industria que aporta poco más del 2% del Producto Interno Bruto nacional, de acuerdo con datos de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México.