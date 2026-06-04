Exfiscal de Chihuahua aporta datos clave a investigación de FGR

César Jáuregui compareció como testigo por el caso del narcolaboratorio en Chihuahua y entregó información relevante a la Fiscalía

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, compareció como testigo dentro de la investigación relacionada con el desmantelamiento de un narcolaboratorio en la Sierra del Pinal y la presunta participación de agentes estadounidenses en dicho operativo.

De acuerdo con la dependencia federal, el exfuncionario acudió a una entrevista ministerial ante la Fiscalía Especializada de Control Regional, donde proporcionó información considerada relevante para el esclarecimiento de los hechos que actualmente son investigados por posibles delitos contra la seguridad nacional y ejercicio ilícito del servicio público.

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La información fue dada a conocer por el vocero de la FGR, Ulises Lara López, quien destacó la colaboración de Jáuregui Moreno en las indagatorias que se desarrollan desde abril pasado.

Avanzan las investigaciones

La Fiscalía señaló que, además de la declaración del exfiscal, ha recibido diversos informes enviados por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua relacionados con las presuntas actividades realizadas por agentes estadounidenses antes del operativo antidrogas que derivó en un accidente automovilístico con saldo fatal.

Según la dependencia, hasta el momento se han realizado más de 120 diligencias como parte de la investigación, entre ellas cerca de 60 entrevistas a personas vinculadas con los hechos y con la presencia de agentes extranjeros en territorio mexicano.

Aunque la autoridad federal no precisó si la información difundida corresponde a la comparecencia realizada el pasado 27 de mayo en Ciudad Juárez o a una segunda citación, reiteró que los datos aportados por Jáuregui contribuyen al esclarecimiento del caso.

Tras comparecer durante más de dos horas y media a finales de mayo, el exfiscal declaró que sus respuestas permitirían a la autoridad ministerial reunir mayores elementos para determinar con precisión lo ocurrido durante el operativo.

El accidente que detonó la polémica

El caso tomó relevancia pública el pasado 19 de abril, cuando se confirmó la muerte de dos instructores estadounidenses en el municipio de Morelos, Chihuahua.

Los agentes viajaban junto con el director de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y otro elemento de esa corporación cuando ocurrió un accidente carretero en el que también perdieron la vida los funcionarios mexicanos.

Inicialmente, César Jáuregui informó que tanto los agentes estatales como los extranjeros regresaban de un operativo antidrogas en el que fue localizado y asegurado el narcolaboratorio más grande descubierto en Chihuahua hasta ese momento.

Posteriormente, el entonces fiscal aclaró que los oficiales estadounidenses no participaron directamente en el operativo y que se habían encontrado con el director de la AEI, quien se ofreció a trasladarlos a la capital del estado.

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Sin embargo, las versiones sobre los hechos provocaron cuestionamientos acerca de una posible intervención de agentes extranjeros en territorio nacional.

Conforme avanzaron las indagatorias, se confirmó la participación de agentes estadounidenses en acciones relacionadas con el operativo contra el narcolaboratorio, situación que generó nuevas interrogantes sobre el alcance de su intervención.

La controversia motivó reuniones entre autoridades federales y estatales, entre ellas un encuentro entre el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.

Además, el Gobierno estatal anunció la creación de una unidad especializada para investigar tanto el desmantelamiento del laboratorio clandestino como la muerte de los agentes estadounidenses.

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