Fiscal de Chihuahua renuncia tras muerte de agentes en operativo

El fiscal dejó el cargo al asumir fallas institucionales en el caso que reveló presencia irregular de agentes de la CIA y errores en el manejo de información

Después del accidente automovilístico en Chihuahua que dejó como saldo a dos agentes federales mexicanos y dos agentes de la CIA muertos, el titular de la Fiscalía del Estado anunció su renuncia.

César Gustavo Jáuregui Moreno presentó su renuncia al asumir la responsabilidad política por presuntas omisiones institucionales relacionadas con la presencia de personas extranjeras que se identificaron como funcionarios de Estados Unidos.

En su mensaje, el exfuncionario reconoció que la información preliminar compartida sobre el caso fue inconsistente y que existieron fallas en los mecanismos de control, comunicación y gestión institucional que, como titular de la Fiscalía de Chihuahua, tenía la obligación de garantizar.

Jáuregui Moreno también sostuvo que, aunque en días recientes se logró destruir uno de los laboratorios de drogas más grandes de México, los resultados en contra del crimen organizado no justifican actuaciones alejadas del estricto apego a la ley.

Por último, señaló que con su salida busca permitir que las investigaciones internas continúen con autonomía, prontitud y exhaustividad, además de restablecer la confianza pública y fortalecer los controles dentro de la Fiscalía en las operaciones contra el narcotráfico en el estado.