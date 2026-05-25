Acusa Maru Campos persecución política tras citatorio de la FGR

El Gobierno de Chihuahua emitió un posicionamiento en el que calificó el citatorio como un acto “sin precedente” y sostuvo que se trata de una ofensiva política

Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, aseguró que enfrenta una persecución política luego de ser citada por la Fiscalía General de la República (FGR) en medio de las investigaciones por el caso de agentes estadounidenses fallecidos en la Sierra Tarahumara.

La mandataria panista difundió un video en redes sociales donde afirmó que continuará enfrentando las acusaciones y defendiendo a su administración “hasta donde tope”, mientras cuestionó el actuar del Gobierno federal y de Morena.

Maru Campos responde tras citatorio de la FGR

Campos señaló que seguirá dando la cara ante las autoridades y acusó un “doble rasero” por parte del oficialismo.

“Protegen a los delincuentes y persiguen a los que tratamos de cumplir con nuestro deber”, expresó la gobernadora en el mensaje publicado en redes sociales.

El conflicto escaló luego de que la FGR citara a comparecer a la mandataria estatal y al exfiscal César Jáuregui por el operativo realizado en abril en la Sierra Tarahumara, donde murieron dos presuntos agentes de la CIA y dos funcionarios mexicanos tras un accidente vehicular.

Gobierno de Chihuahua habla de persecución política

El Gobierno de Chihuahua emitió un posicionamiento en el que calificó el citatorio como un acto “sin precedente” y sostuvo que se trata de una ofensiva política impulsada desde el Gobierno federal.

La administración estatal afirmó que la Constitución protege a los gobernadores frente a procedimientos penales durante el ejercicio de su cargo y acusó un trato distinto respecto a otros funcionarios señalados por autoridades de EUA.

Pese a las críticas, la gobernadora confirmó que acudirá al citatorio programado para el 27 de mayo y reiteró que colaborará con las investigaciones.