Ebrad y Calderón llaman a no atacar a hijo de AMLO

Foto: Archivo

A través del hashtag #ConLosNiñosNo, políticos de todas las bancadas olvidaron sus diferencias para defender Jesús Ernesto, quien es criticado por su aspecto

Por: Héctor Ortega

junio, 26, 2022 12:41

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, defendió a Jesús Ernesto, hijo menor del presidente de México luego de que este fuera duramente criticado por su aspecto físico.

Jesús Ernesto es un adolescente sensible y lleno de vida. El odio en su contra es bajeza y discriminación. Cobardía pura. No prevalecerán. Cariño y solidaridad con Jesús Ernesto #ConLosNiñosNo — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 25, 2022

El hijo menor de Andrés Manuel López Obrador recibió fuertes críticas por lucir 'subido de peso' en una de las publicaciones hechas por AMLO.

Ante esta situación, el canciller de México no se quedó callado ni con los brazos cruzados, pues salió a la defensa de Jesús Ernesto creando el hashtag #ConLosNiñosNo en donde reprobó los ataques.

Otras figuras que salieron a la defensa del hijo menor de AMLO fue el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Saldívar.

El cual rechazó y lamentó las burlas hacia el menor de edad, catalogando dichas críticas como un acto de cobardía por parte de los opositores de López Obrador.

Incluso, el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa compartió en Twitter la opinión de Alejandro Hope, quien señaló como regla de oro no burlarse de nadie por su apariencia física. "Nunca. Sea quien sea. Y mucho menos si lo haces desde la comodidad del anonimato y el avatar: eso es doblemente cobarde".

También compartió otro tuit de Guadalupe Acosta Naranjo en donde pidió congruencia, pues así como nadie debería burlarse de los hijos de personas que son víctimas o tienen cáncer, tampoco se debe de hacer con el hijo del presidente.

Con los niños NO. No con el hijo del presidente. No con los niños con cáncer. No con los hijos de víctimas. NO CON NINGUNO. Congruencia por favor", se lee en el tuit.

(Con información de elhorizonte.mx)

INFÓRMATE EN 2 MINUTOS