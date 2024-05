 Critican a mujer que aventó perrito en revelación de género

"Deberían reportar a esta mujer por maltrato animal", "El perro: cual fue el mal que yo hice", "Entiendo la felicidad, pero estuvo de más lo que hizo con el perrito", "El perro: pa eso me invitan", "Y fue ahí, dónde firulais entendió que ya no era el favorito", "El mejor ejemplo de que un perro (o gato) no sustituye a un hijo", "¿Para qué la cargo? **che vieja", "La alegría para ella, la desgracia para el Firulais", "Eso quiere decir al poco tiempo lo va regalar al perrito", "Todavía ni nació el bb y el perro ya valió", "Ese día algo cambio en Lotso", "Primero me enojé, pero ya varias veces ver el video no aguanto la risa. Pobre perrito lo que le espera cuando llegue su hermanita", "'Se acabó su reinado", son algunos de los comentarios.