Caen 16 presuntos criminales con 1,600 cartuchos en Michoacán

El Gabinete de Seguridad de México dio a conocer la detención de 16 presuntos criminales como resultado de patrullajes desplegados por distintos municipios de Michoacán.

Elementos de la Defensa Nacional y Guardia Nacional junto con autoridades locales llevaron a cabo diversos despliegues para brindar seguridad en los municipios de: Aguililla, Apatzingán, Buenavista Tomatlán, Lázaro Cárdenas, Morelia, Uruapan y Zamora.

Aseguran más de 1,600 cartuchos mediante acciones de vigilancia

Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, autoridades lograron decomisar a los presuntos delincuentes los siguientes artículos:

1,635 cartuchos

19 cargadores

Nueve armas de fuego

Ocho vehículos

A través de redes sociales, se dio a conocer dichas detenciones.

Autoridades mencionan que dichos despliegues forman parte de la presencia territorial y la coordinación interinstitucional para proteger a las comunidades de Michoacán. Estos fueron instalados luego de que el alcalde Carlos Manzo perdiera la vida a causa de un ataque armado el pasado primero de noviembre.