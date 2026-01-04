Info 7 Logo
Caen 16 presuntos criminales con 1,600 cartuchos en Michoacán

Por: Diana Leyva

03 Enero 2026, 14:25

Aguililla, Apatzingán, Buenavista Tomatlán, Lázaro Cárdenas y Morelia, son algunos de los municipios en donde fueron capturados estos supuestos delincuentes

El Gabinete de Seguridad de México dio a conocer la detención de 16 presuntos criminales como resultado de patrullajes desplegados por distintos municipios de Michoacán.

Elementos de la Defensa Nacional y Guardia Nacional junto con autoridades locales llevaron a cabo diversos despliegues para brindar seguridad en los municipios de: Aguililla, Apatzingán, Buenavista Tomatlán, Lázaro Cárdenas, Morelia, Uruapan y Zamora. 

Aseguran más de 1,600 cartuchos mediante acciones de vigilancia

Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, autoridades lograron decomisar a los presuntos delincuentes los siguientes artículos:

  • 1,635 cartuchos
  • 19 cargadores
  • Nueve armas de fuego
  • Ocho vehículos

A través de redes sociales, se dio a conocer dichas detenciones.

Autoridades mencionan que dichos despliegues forman parte de la presencia territorial y la coordinación interinstitucional para proteger a las comunidades de Michoacán. Estos fueron instalados luego de que el alcalde Carlos Manzo perdiera la vida a causa de un ataque armado el pasado primero de noviembre

