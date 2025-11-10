Plan Michoacán: Sheinbaum destina 57 mil millones a seguridad

El gobierno federal anunció una intervención integral y periódica en el estado, tras el asesinato del alcalde de Uruapan, y prepara acciones puntuales.

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, como una estrategia integral de seguridad que contempla una inversión superior a los 57 mil millones de pesos. El objetivo, señaló, es garantizar derechos sociales básicos —educación, salud, vivienda y empleo digno— como eje estructural para reducir la violencia. La propuesta fue expuesta en su conferencia matutina del 4 de noviembre, tras las protestas generadas por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre.

Sheinbaum subrayó que la ruta del plan parte de una convicción central: la seguridad no se sostiene con guerra, sino con justicia, desarrollo y respeto a la vida. El Gobierno de México, afirmó, seguirá escuchando a municipios afectados y a comunidades para cerrar brechas y diseñar respuestas focalizadas. Adelantó que, a más tardar, la próxima semana se anunciarán acciones concretas en seguridad, desarrollo local, justicia, medio ambiente, cultura, educación y deporte.

De Palacio Nacional al seguimiento quincenal

Acompañada por integrantes de su gabinete y por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, la presidenta aseguró que el plan será supervisado cada 15 días y que se informará públicamente sobre sus avances una vez al mes en la llamada “Mañanera del Pueblo”. Sheinbaum expresó respaldo al estado y reiteró que Michoacán no enfrentará solo este proceso.

En ese contexto, condenó el homicidio de Carlos Manzo y sostuvo que el impacto de ese crimen no corresponde únicamente a una comunidad, sino al país entero.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, aseguró que la muerte del alcalde compromete al gobierno federal con la justicia y con la exigencia de cero impunidad. Planteó que quienes generan violencia en Michoacán deberán ser investigados, detenidos y llevados ante la ley.

De los cuatro ejes de seguridad al despliegue operativo federal

El gobierno federal anunció el reforzamiento de los cuatro ejes de la estrategia nacional de seguridad en Michoacán: atención a causas; fortalecimiento de Guardia Civil y Fiscalía estatal con equipamiento y coordinación; fortalecimiento de inteligencia e investigación; y articulación operativa para enfrentar delitos de alto impacto.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, adelantó la puesta en marcha del “Plan Paricutín” con 10 mil 506 elementos para combatir extorsión, debilitar capacidades económicas del crimen y “sellar” el estado mediante operaciones concurrentes con Colima, Jalisco, Querétaro, Guanajuato, Estado de México y Guerrero.

Por su parte, el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, informó que serán desplegados mil 781 elementos con equipos especializados para actuar contra tráfico de drogas, objetivos específicos, entrenamiento ilícito y vehículos tácticos criminales. El dispositivo incluye aviones de inteligencia, helicópteros, buques, sistemas aéreos no tripulados y equipos de neutralización de explosivos.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla agradeció el respaldo federal y confirmó que Michoacán aportará 2 mil 700 millones de pesos. Defendió la necesidad de atender causas, acompañar a jóvenes y combatir la impunidad sin repetir estrategias violentas del pasado. Según planteó, el estado tiene memoria y dignidad, y busca construir paz con justicia.