Asesino de Carlos Manzo murió por un tiro con su propia arma

La Fiscalía General del Estado de Michoacán expuso nuevos detalles sobre el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido recientemente, y sobre la muerte inmediata de su agresor, Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años.

Durante una audiencia inicial que se extendió casi ocho horas, el Ministerio Público reveló que el adolescente fue abatido por un escolta del edil con un disparo realizado a muy corta distancia y utilizando la misma arma con la que segundos antes había asesinado al presidente municipal.

¿Cómo murió Ubaldo Vidales de 17 años tras asesinar a Manzo?

De acuerdo con la reconstrucción presentada ante el juez, Víctor Manuel Ubaldo habría disparado seis veces contra Carlos Manzo. Apenas 13 segundos después de la agresión, uno de los escoltas del alcalde, identificado como Demetrio, tomó el arma que el joven dejó caer y le disparó directamente en el pecho desde menos de 30 centímetros de distancia, provocándole la muerte de inmediato.

La Fiscalía señaló que este acto constituye una ejecución extrajudicial, ya que el adolescente ya no representaba una amenaza en ese momento y se encontraba herido.

Nuevos hechos salen a la luz

Otro elemento expuesto durante la audiencia fue el testimonio del paramédico que atendió el incidente. El especialista aseguró que, tras el disparo contra Ubaldo Vidales, los escoltas impidieron que se le brindaran maniobras de reanimación o cualquier tipo de atención médica, pese a encontrarse aún con signos vitales.

Este señalamiento reforzó los argumentos del Ministerio Público sobre el uso excesivo de la fuerza por parte del equipo de seguridad del alcalde.

Prisión preventiva para los siete escoltas

En la audiencia –en la que también se presentaron videos, peritajes y testimonios clave– un juez de control determinó imponer prisión preventiva oficiosa a los siete escoltas implicados y a un presunto operador criminal vinculado al caso. Todos enfrentan actualmente cargos relacionados con el homicidio del alcalde y la muerte del agresor.

La defensa de los imputados solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que será el próximo miércoles cuando se defina si los acusados serán vinculados a proceso.