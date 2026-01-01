Detienen a nueve personas en operativos del Plan Michoacán

Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, fuerzas federales y estatales detuvieron a nueve personas y aseguraron armamento y vehículos durante una serie de operativos realizados en distintos municipios de la entidad, informaron autoridades de seguridad.
Las acciones fueron encabezadas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán y la Fiscalía General del Estado, con el objetivo de reforzar la seguridad en regiones consideradas prioritarias por su relevancia económica y agrícola.
Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, elementos de @Defensamx1 y @GN_MEXICO_, en coordinación con @SSeguridad_Mich y @FiscaliaMich, detuvieron a 9 personas y aseguraron 10 armas de fuego, 459 cartuchos, 18 cargadores y 3 vehículos.— Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) December 31, 2025
Se realizaron patrullajes,… pic.twitter.com/Ad9Vi6Obpl
Aseguran armas y vehículos
Durante los operativos se logró el aseguramiento de:
- 10 armas de fuego
- 459 cartuchos
- 18 cargadores
- 3 vehículos
Los despliegues incluyeron patrullajes, reconocimientos a pie y acciones de proximidad social en huertas de aguacate y limón, así como visitas a empacadoras e industrias cítricas, con el fin de brindar seguridad a trabajadores, productores y transportistas.
Municipios donde se realizaron los operativos
Las detenciones y aseguramientos se efectuaron en los municipios de Uruapan, Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero, Zitácuaro, Apatzingán, Buenavista Tomatlán, Parácuaro, Múgica, Lázaro Cárdenas y Chinicuila, zonas que han sido afectadas en los últimos años por la presencia de grupos criminales y delitos de extorsión.
Resultados acumulados del plan
Las autoridades detallaron que, del 10 de noviembre al 30 de diciembre, el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia ha permitido:
- La detención de 287 personas
- El aseguramiento de 150 armas de fuego
- Más de 11 mil cartuchos y 616 cargadores
- 241 vehículos
Además, se logró la inhabilitación de 18 campamentos presuntamente utilizados por la delincuencia organizada y 43 tomas clandestinas, así como el decomiso de drogas y explosivos, entre ellos 766 kilogramos de metanfetamina, 78 kilogramos de marihuana y 190 artefactos explosivos.
Protección a sectores productivos
Las autoridades subrayaron que estas acciones buscan proteger a las comunidades y a los sectores productivos, especialmente la agroindustria, uno de los principales motores económicos del estado.
“Seguimos fortaleciendo la presencia territorial y la coordinación interinstitucional para garantizar la seguridad y el desarrollo de Michoacán”, destacaron en el comunicado oficial.