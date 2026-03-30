Mantienen operativo intensivo para rescatar a mineros en Sinaloa

Más de 300 elementos trabajan sin descanso para localizar a cuatro trabajadores atrapados tras el colapso en la mina Santa Fe

Las labores de rescate para localizar a cuatro mineros atrapados en la mina Santa Fe, en Sinaloa, continúan de manera ininterrumpida tras el colapso registrado el pasado 25 de marzo en la localidad de Chele, municipio de El Rosario.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que el operativo se mantiene activo las 24 horas del día bajo un esquema coordinado que prioriza la seguridad de los rescatistas, al tiempo que se avanza de forma controlada hacia la zona donde se presume se encuentran los trabajadores.

Desde el puesto de mando unificado se coordina el despliegue de más de 300 elementos y 42 unidades, organizados en turnos de relevo para garantizar la continuidad de los trabajos sin comprometer la integridad del personal.

Como parte de las acciones de reforzamiento, se implementó un plan estructural que contempla la estabilización de áreas colapsadas mediante una mezcla térmica con cemento. Además, se prevé la llegada de resina expansiva el lunes para fortalecer estas labores.

A las tareas también se sumaron especialistas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quienes aportan en la definición de estrategias técnicas, así como rescatistas del Grupo Frisco provenientes de Chihuahua.

En el operativo participan de manera conjunta elementos de la CNPC, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Protección Civil estatal y brigadas especializadas de empresas mineras.

Avance complicado a gran profundidad

Las maniobras se desarrollan a 300 metros de profundidad, donde las condiciones representan un desafío debido a la presencia de material lodoso que dificulta el avance.

A pesar de ello, las brigadas operan con ventilación adecuada y una temperatura aproximada de 25 grados Celsius. El objetivo es avanzar 1.5 kilómetros a través de rampas, habilitando galerías estratégicas que permitan llegar a la zona más profunda de la mina.

Para reducir riesgos, se mantiene activo un sistema de alarma subterráneo que permite emitir alertas oportunas y ejecutar evacuaciones inmediatas en caso necesario.

De manera paralela, continúan los trabajos de bombeo en la presa cercana para disminuir los niveles de agua y evitar complicaciones adicionales durante las maniobras.

Familias reciben acompañamiento constante

Las autoridades destacaron que el acompañamiento a las familias de los mineros es una prioridad dentro del operativo. Tras cada jornada de ingreso, se les brinda información detallada sobre los avances.

Asimismo, se les proporciona atención psicológica, alimentación, espacios para descanso y facilidades para el aseo personal, con el fin de garantizar condiciones dignas durante la espera.

Finalmente, se reiteró el llamado a la población para permitir el libre tránsito de unidades de emergencia y mantenerse informados únicamente a través de canales oficiales.