Estabiliza Ejército zona clave en mina Santa Fe en Sinaloa

Las brigadas acumulan más de 200 horas de trabajo continuo desde el accidente, que dejó inicialmente a cuatro mineros atrapados.

Elementos del Ejército Mexicano lograron estabilizar la zona de búsqueda en la mina Santa Fe, ubicada en El Rosario, Sinaloa, donde continúan las labores para localizar a tres mineros que permanecen atrapados tras el colapso registrado a finales de marzo.

De acuerdo con los útlimos reportes, en el sitio se mantiene un despliegue de más de 300 elementos de los tres niveles de gobierno, quienes trabajan con equipo especializado para garantizar condiciones seguras en el rescate.

¿Qué implica estabilizar la zona de búsqueda?

La estabilización del área permite reducir riesgos dentro de la mina, donde se han presentado acumulaciones de agua y lodo que complican el acceso a las galerías. Estas condiciones habían obligado incluso a pausar temporalmente algunas maniobras de rescate.

Con el terreno más controlado, los equipos pueden avanzar en la instalación de estructuras de soporte y en el uso de maquinaria para despejar caminos hacia los puntos donde se presume que se encuentran los trabajadores.

Despliegan fuerzas federales y equipo especializado

En las labores participan corporaciones como la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Marina y Protección Civil, en coordinación con autoridades estatales y personal técnico.

El operativo incluye maquinaria, sistemas de bombeo para extraer agua y herramientas diseñadas para operar en condiciones de alto riesgo, lo que permite avanzar de forma gradual en el rescate.

Continúan trabajos tras más de 180 horas

Las brigadas acumulan más de 200 horas de trabajo continuo desde el accidente, que dejó inicialmente a cuatro mineros atrapados. Uno de ellos ya fue rescatado con vida tras varios días de labores intensivas.

Las autoridades mantienen el objetivo de localizar a los tres trabajadores restantes, mientras se refuerzan las condiciones de seguridad en el interior de la mina para evitar nuevos riesgos durante las maniobras.

Condiciones adversas complican el rescate

El principal desafío ha sido la presencia de agua y material inestable dentro de la mina, lo que ha dificultado el acceso a las zonas más profundas. Estas condiciones obligan a avanzar con precaución y a implementar medidas adicionales antes de cada intervención.

A pesar de ello, las autoridades señalaron que los trabajos continúan de forma permanente, con la expectativa de lograr avances en la localización de los mineros en las próximas horas.