Activan bombeo y avanzan en rescate en mina de Sinaloa

Concluyen cableado eléctrico y refuerzan estabilización para ingresar con seguridad; suman más de 255 horas de labores continuas

La operación de rescate de tres mineros atrapados en la mina Santa Fe, en el estado de Sinaloa, entró este domingo en una nueva fase con la activación de una bomba de extracción de agua y la conclusión del tendido eléctrico en la zona de interés, informaron autoridades.

De acuerdo con el Puesto de Comando Unificado, encargado de coordinar las labores tras el colapso de una presa de jales ocurrido el pasado 26 de marzo, la bomba, de 25 caballos de fuerza, comenzó a operar a las 23:50 horas del sábado, una vez completadas las conexiones eléctricas en los tableros de alimentación.

Desde su puesta en marcha, el equipo ha permitido desalojar aproximadamente 12,600 litros de agua, una acción clave para avanzar en las tareas de búsqueda.

Las autoridades señalaron que el eje central del operativo sigue siendo la estabilización de la presa de jales y el control de los niveles de agua al interior de la mina, condiciones indispensables para permitir el ingreso seguro de las brigadas de rescate.

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En paralelo, la perforación de un barreno de exploración ha alcanzado 79 metros lineales, mientras continúa bajo análisis técnico el retiro de material en el contrapozo 81, labores que se realizan sin interferir con el bombeo.

Operativo suma más de 350 personas

El despliegue acumula más de 255 horas ininterrumpidas de trabajo y cuenta con la participación de 353 elementos, entre personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), autoridades estatales, la brigada USAR y trabajadores de la empresa Industrial Minera Sinaloa.

Como parte del seguimiento, la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, realizó un recorrido de supervisión en la mina y encabezó reuniones técnicas sobre la instalación del sistema eléctrico en la galería, en conjunto con mandos militares y personal de la CFE.

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Asimismo, sostuvo un encuentro con familiares de los mineros atrapados para informarles sobre los avances del operativo.

¿Que ocurrió?

El incidente se originó el 26 de marzo, cuando colapsó una presa de jales mientras 25 trabajadores realizaban labores de excavación en la mina ubicada en el municipio de Rosario.

De ellos, 21 lograron salir por sus propios medios y uno más fue rescatado con vida días después. Sin embargo, tres permanecen atrapados.

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Desde entonces, las autoridades han advertido que el entorno presenta condiciones de “extrema complejidad”, debido a la acumulación de jales, filtraciones de agua y riesgos estructurales.

El pasado 2 de abril, especialistas de la CFE identificaron un tapón natural inestable de rezaga y lodo, por lo que recomendaron la construcción de una estructura de concreto que permita soportar la carga hidráulica y facilite una incursión segura en la zona afectada.