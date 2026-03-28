Despliegan a 98 elementos por mineros atrapados en Sinaloa

De acuerdo con autoridades, las labores de rescate en la zona cero se mantienen activas sin interrupciones para rescatar a las víctimas.

Un operativo interinstitucional se mantiene activo en el municipio de El Rosario, Sinaloa, tras el colapso de una presa de jales en la mina “Minerales de Sinaloa”, ocurrido el pasado 25 de marzo, donde cuatro mineros permanecen atrapados.

Las acciones de rescate continúan de manera ininterrumpida en condiciones complejas dentro de la zona afectada.

¿Qué autoridades participan en el rescate?

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó su incorporación a las labores mediante una Misión ECO, con el objetivo de coordinar acciones desde el puesto de mando y brindar acompañamiento a los familiares de los trabajadores.

Como parte del reforzamiento, la Secretaría de la Defensa Nacional desplegó a 38 elementos del Batallón de Atención a Emergencias, especializados en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. Estos se suman a más de 60 efectivos militares que ya resguardaban la zona, alcanzando un total de 98 elementos desplegados.

¿Cómo se desarrollan las labores en la zona cero?

De acuerdo con autoridades, las labores de rescate en la zona cero se mantienen activas sin interrupciones. Inicialmente fueron encabezadas por la empresa minera y posteriormente reforzadas por instancias gubernamentales.

En las acciones participan elementos del Ejército Mexicano, autoridades estatales, municipales, Protección Civil y la Fiscalía estatal, quienes implementan estrategias conjuntas para la localización y extracción de los mineros.

Además, se prevé la incorporación de personal especializado de la Secretaría de Marina para fortalecer las operaciones en el sitio del siniestro.

Equipo especializado y apoyo técnico

El personal desplegado cuenta con herramientas especializadas para operar en condiciones de alto riesgo, entre ellas binomios caninos para búsqueda de personas, equipos de respiración autónoma, herramientas de corte para estructuras colapsadas, generadores de energía, botiquines de primeros auxilios y sistemas de radiocomunicación.

Este equipo resulta clave para avanzar en un entorno inestable, donde las condiciones del terreno dificultan las maniobras de rescate.

Restricciones en la zona y coordinación

Las autoridades exhortaron a la población a evitar transitar por caminos cercanos, especialmente hacia la sindicatura de Cacalotán, con el fin de facilitar el paso de maquinaria pesada y unidades de emergencia.

El operativo forma parte de una respuesta coordinada entre los tres órdenes de gobierno, enfocada en maximizar las posibilidades de localizar con vida a los trabajadores atrapados.