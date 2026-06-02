EUA derriba misiles iraníes dirigidos a tropas en Kuwait

El Ejército estadounidense interceptó dos misiles balísticos lanzados por Irán hacia Kuwait. No se reportaron heridos y crece la tensión regional

El Ejército de Estados Unidos interceptó y destruyó dos misiles balísticos lanzados por Irán contra efectivos estadounidenses desplegados en Kuwait, informó este lunes el Comando Central de las Fuerzas Armadas (Centcom), en un nuevo episodio de tensión entre Washington y Teherán.

De acuerdo con el mando militar, los proyectiles fueron detectados y neutralizados poco después de su lanzamiento durante la noche del domingo, evitando que alcanzaran su objetivo.

"Las fuerzas estadounidenses interceptaron con éxito dos misiles balísticos iraníes dirigidos contra tropas desplegadas en Kuwait. Ambos fueron destruidos de inmediato y ningún miembro del personal estadounidense resultó herido", señaló el Comando Central a través de sus canales oficiales.

Defensas aéreas activadas en Kuwait

Horas antes del anuncio estadounidense, el Estado Mayor General del Ejército de Kuwait informó que sus sistemas de defensa aérea habían sido activados para interceptar lo que describió como "ataques enemigos".

Sin embargo, las autoridades kuwaitíes no precisaron qué zonas fueron afectadas ni ofrecieron detalles sobre el origen de las amenazas.

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Tras la interceptación, Centcom aseguró que mantiene una vigilancia permanente en la región y reiteró su compromiso de proteger a las fuerzas estadounidenses desplegadas en Oriente Medio.

"Continuaremos defendiendo a nuestro personal frente a cualquier agresión iraní, mientras respaldamos el alto el fuego actualmente vigente", indicó el organismo militar.

Irán asegura haber respondido a una ofensiva estadounidense

Por su parte, la Guardia Revolucionaria de Irán afirmó que el lanzamiento de misiles fue una respuesta a una operación militar estadounidense realizada previamente contra una torre de telecomunicaciones.

Según un comunicado difundido por el cuerpo militar iraní, el ataque estuvo dirigido contra una base aérea de Estados Unidos, aunque no especificó la ubicación exacta del objetivo.

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Teherán aseguró además que los blancos previstos fueron alcanzados y destruidos.

Escalada militar en medio de negociaciones de paz

La nueva confrontación ocurre después de que el Comando Central estadounidense anunciara durante la madrugada varios ataques contra objetivos iraníes, argumentando que respondían a "acciones agresivas" atribuidas a la República Islámica, entre ellas el derribo de un dron estadounidense en aguas internacionales.

El intercambio de ataques se produce mientras ambos países mantienen conversaciones indirectas para buscar una salida al conflicto, con la mediación de Pakistán.

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De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, el presidente Donald Trump sostuvo el pasado viernes una reunión con su equipo de seguridad nacional para evaluar una decisión definitiva sobre el proceso de negociación. Sin embargo, el encuentro concluyó sin avances concretos.

La situación mantiene en alerta a la comunidad internacional ante el riesgo de una escalada mayor en una región estratégica para la seguridad y el suministro energético mundial.