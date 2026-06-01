Donald Trump asegura que acuerdo con Irán limita armas nucleares

El presidente norteamericano buscó responder a reportes que apuntaban a que los detalles sobre el programa nuclear iraní quedarían para una etapa posterior

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su propuesta para un plan de paz con Irán sí incluye exigencias concretas sobre el programa nuclear iraní, luego de versiones que señalaban que el borrador aún no contenía definiciones sustanciales sobre ese tema.

El mensaje del mandatario se da en medio de negociaciones entre Washington y Teherán, en las que uno de los puntos más delicados es el destino de las reservas de uranio enriquecido y las garantías para impedir que Irán desarrolle armas nucleares.

Trump defiende que el acuerdo sí aborda el tema nuclear

A través de su red Truth Social, Trump rechazó que su propuesta deje fuera el apartado atómico y sostuvo que el documento establece de manera clara que Irán no podrá contar con armas nucleares.

"CNN, la cadena de noticias falsas, afirmó hoy, como de costumbre, que mi acuerdo nuclear con Irán no habla de armas nucleares, cuando en realidad establece, muy claramente, que Irán no tendrá armas nucleares. A continuación, profundiza extensamente en otros aspectos relacionados con las armas nucleares. De hecho, de eso trata la mayor parte del acuerdo".

Con esta declaración, el presidente norteamericano buscó responder a reportes que apuntaban a que los detalles sobre el programa nuclear iraní quedarían para una etapa posterior de las conversaciones.

Washington busca más detalles sobre el uranio enriquecido

De acuerdo con versiones surgidas en torno a las negociaciones, Trump habría solicitado modificaciones al borrador para precisar cuándo y cómo Estados Unidos tendría control sobre las reservas de uranio enriquecido iraní.

Ese punto se ha convertido en uno de los temas centrales del posible acuerdo, debido a que Washington busca garantizar que Teherán no conserve capacidad material para avanzar hacia el desarrollo de armamento nuclear.

La propuesta también incluiría condiciones sobre supervisión internacional y restricciones al programa atómico iraní, aunque todavía no se han dado a conocer públicamente los términos finales del documento.

Además del apartado nuclear, las conversaciones incluyen disposiciones relacionadas con la reapertura y seguridad del estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio energético mundial.

La inclusión de este tema refleja que el eventual acuerdo no solo busca atender el programa nuclear iraní, sino también reducir tensiones regionales y garantizar la estabilidad en una zona estratégica para el tránsito de petróleo.

Negociaciones siguen sin acuerdo definitivo

Trump había señalado previamente que tomaría una decisión final sobre la propuesta, pero las modificaciones solicitadas muestran que todavía existen diferencias importantes entre ambas partes.

Irán, por su parte, ha mantenido reservas frente a las condiciones planteadas por Washington, especialmente en lo relacionado con la entrega o control de material nuclear y las garantías exigidas por Estados Unidos.

El avance de las negociaciones dependerá ahora de si Teherán acepta incluir mecanismos más estrictos sobre su programa atómico, uno de los puntos que históricamente ha marcado la tensión entre ambos países.