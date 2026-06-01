EUA ataca otra lancha en el Pacífico deja tres muertos

Un nuevo ataque de Estados Unidos contra una embarcación en el Pacífico dejó tres muertos y elevó a más de 200 las bajas en su campaña antidrogas

Las fuerzas armadas de Estados Unidos realizaron un nuevo ataque contra una embarcación presuntamente vinculada al narcotráfico en aguas del Pacífico oriental, una acción que dejó tres personas muertas y elevó a más de 200 el número de fallecidos desde el inicio de la campaña militar impulsada por Washington.

El Comando Sur de Estados Unidos informó que la operación fue ejecutada este sábado mediante un “ataque cinético letal” contra una lancha que, según la institución, navegaba por rutas utilizadas para el tráfico de drogas y participaba en actividades relacionadas con el narcotráfico.

De acuerdo con el reporte militar, los tres ocupantes de la embarcación murieron durante la acción y no se registraron heridos entre el personal estadounidense involucrado en el operativo.

Cuarto ataque de la semana

La ofensiva representa el cuarto ataque de este tipo realizado en la última semana dentro de la denominada Operación Lanza del Sur, una estrategia militar que Estados Unidos mantiene en aguas del Pacífico y el Caribe para combatir redes de narcotráfico.

El primer operativo de la semana, reportado el 27 de mayo, dejó un fallecido y dos sobrevivientes, una situación poco frecuente en este tipo de intervenciones, ya que la mayoría de los ataques han concluido sin personas rescatadas.

Según el Comando Sur, las operaciones se apoyan en labores de inteligencia destinadas a identificar embarcaciones sospechosas que operan en corredores marítimos utilizados por organizaciones criminales.

Más de 60 operaciones

Con este nuevo incidente, el saldo acumulado de la campaña militar supera las 200 muertes desde su puesta en marcha en septiembre de 2025, periodo en el que las fuerzas estadounidenses han ejecutado más de 60 ataques contra embarcaciones presuntamente ligadas al narcotráfico.

Las autoridades estadounidenses sostienen que estas acciones buscan interrumpir las rutas marítimas utilizadas por organizaciones criminales para el transporte de drogas hacia distintos mercados internacionales.

La Operación Lanza del Sur se desarrolla en el área de responsabilidad del Comando Sur, que abarca América Central, América del Sur y el Caribe, y forma parte de la estrategia de seguridad impulsada por la administración del presidente Donald Trump.