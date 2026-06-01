Irán ataca base aérea de EUA tras ofensiva militar

El presidente estadounidense, Donald Trump, sostuvo recientemente una reunión con su equipo de seguridad para tomar una decisión final sobre la propuesta

La tensión entre Estados Unidos e Irán volvió a escalar luego de que la Guardia Revolucionaria iraní afirmó haber atacado una base aérea estadounidense en respuesta a una ofensiva previa contra una torre de telecomunicaciones ubicada en el sur del país.

El intercambio militar ocurre mientras Washington y Teherán mantienen negociaciones, con mediación de Pakistán, para avanzar en un plan de paz que busca frenar la guerra y reducir el riesgo de una confrontación mayor en la región.

De acuerdo con la Guardia Revolucionaria, la ofensiva estadounidense se dirigió contra una torre de telecomunicaciones en la isla de Sirik, en la provincia de Hormozgán, una zona estratégica cercana al estrecho de Ormuz.

El cuerpo militar iraní aseguró que los objetivos previstos fueron destruidos, aunque no precisó la ubicación de la base aérea estadounidense atacada.

Guardia Revolucionaria advierte nueva respuesta

En su comunicado, la Guardia Revolucionaria advirtió que una nueva ofensiva estadounidense provocaría una respuesta de mayor alcance.

"Si la agresión se repite, la respuesta será completamente diferente".

El mensaje elevó nuevamente el tono entre ambos países, que desde hace semanas mantienen una combinación de operaciones militares, advertencias públicas y negociaciones diplomáticas.

En paralelo, Estados Unidos informó que durante el fin de semana realizó varios ataques contra objetivos iraníes, al señalar que respondían a acciones agresivas atribuidas a Teherán.

Entre los incidentes mencionados por Washington se encuentra el derribo de un dron en aguas internacionales, hecho que habría motivado parte de la respuesta militar estadounidense.

La zona del estrecho de Ormuz continúa como uno de los principales focos de tensión, debido a su importancia para el comercio energético mundial y a la presencia militar de ambos países en sus alrededores.

Negociaciones siguen bajo presión por el programa nuclear

Los nuevos ataques se producen mientras Estados Unidos e Irán negocian un posible acuerdo para poner fin a la guerra.

El presidente norteamericano, Donald Trump, sostuvo recientemente una reunión con su equipo de seguridad para tomar una decisión final sobre la propuesta, aunque el encuentro concluyó sin un acuerdo definitivo.

Trump también afirmó que su plan incluye cláusulas detalladas sobre el programa nuclear iraní, después de reportes que señalaban que el borrador aún requería ajustes en temas como el manejo del uranio enriquecido y la reapertura del estrecho de Ormuz.

Con este escenario, el diálogo diplomático continúa condicionado por la presión militar y por las diferencias sobre el programa atómico de Irán, uno de los puntos centrales para cualquier posible acuerdo entre ambos países.