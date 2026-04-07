Donald Trump ve 'insuficiente' plan de paz de Irán

El mandatario calificó de “significativa” la propuesta iraní, pero advirtió que no cumple con las expectativas de EE.UU. en medio de tensiones en la región

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que la propuesta de paz presentada por Irán representa un avance “significativo”, aunque insistió en que aún “no es lo suficientemente buena” para poner fin al conflicto en Medio Oriente.

Durante declaraciones a la prensa en la Casa Blanca, Trump explicó que el plan iraní supone un paso importante en las negociaciones, pero dejó claro que todavía no cumple con las expectativas de Washington.

“Han hecho una propuesta, y es una propuesta importante, un paso significativo. (…) No es suficientemente buena, pero es un paso muy significativo”, señaló el mandatario.

Propuesta iraní plantea fin de hostilidades

De acuerdo con reportes de medios iraníes, la iniciativa de Teherán fue transmitida a Estados Unidos a través de Pakistán e incluye un plan de 10 puntos. Entre sus principales ejes destacan el fin de las hostilidades en la región, garantías de paso seguro por el estrecho de Ormuz y el levantamiento de sanciones internacionales.

La agencia estatal IRNA indicó que la República Islámica no contempla únicamente un alto el fuego temporal, sino que busca un acuerdo que establezca el fin definitivo de la guerra, considerando sus propias condiciones estratégicas.

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Esta propuesta surge luego de que Washington enviara hace dos semanas un plan de 15 puntos a través de Islamabad, el cual fue rechazado por Irán al considerarlo excesivo.

En medio de las negociaciones, Trump lanzó un ultimátum a Teherán para permitir el tránsito de embarcaciones por el estrecho de Ormuz antes del martes, advirtiendo que, de no cumplirse, Estados Unidos podría atacar infraestructura clave iraní, como centrales eléctricas y puentes.

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Posible alto el fuego en discusión

Pese al tono firme, el mandatario aseguró en entrevista con Fox News que confía en alcanzar un acuerdo antes del plazo fijado.

Según el medio Axios, Estados Unidos, Irán y mediadores regionales analizan la posibilidad de un alto el fuego de 45 días, lo que podría abrir la puerta a una solución definitiva al conflicto iniciado el pasado 28 de febrero.

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Aunque Trump ha declarado que Irán “ya no tiene capacidad de contraatacar”, los bombardeos entre ambas partes continúan, lo que refleja la fragilidad de las negociaciones y la incertidumbre sobre un eventual acuerdo de paz en la región.