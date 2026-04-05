Trump vuelve a aplazar el fin de la guerra con Irán

El presidente estadounidense aseguró que, en las próximas dos o tres semanas su país atacará a la república islámica 'con mucha fuerza'

El presidente de Estados Unidos concluyó su discurso sobre la guerra en Irán con una brevedad de apenas 18.33 minutos en los que destacó que la intervención estadounidense está “cerca de su fin”, y pronosticó que su participación durará entre dos y tres semanas más.

“Esta noche, me complace anunciar que estos objetivos estratégicos clave están cerca de completarse”, inició el mandatario.

“Lo hemos hecho todo. Su Marina ha desaparecido. Su Fuerza Aérea ha desaparecido. Su Fuerza Aérea ha sido derrotada. Sus misiles están prácticamente agotados o inutilizados. En conjunto, estas acciones debilitarán al Ejército iraní, aniquilarán su capacidad para apoyar a grupos terroristas y les impedirán construir una bomba nuclear. Nuestras fuerzas armadas han sido extraordinarias”, afirmó el líder de la Casa Blanca, reafirmando que, al cumplir con los objetivos de su país, ya no ven más razones para quedarse en la región.

Trump insistió en que su ofensiva responde al esfuerzo de años para evitar que la nación obtenga un arma nuclear, calificando el conflicto de “necesario para la seguridad de Estados Unidos y la seguridad del mundo libre”.

Asimismo, calificó la guerra como una respuesta a 47 años de violencia por parte de Irán y sus aliados, evocando el atentado contra un cuartel de la Infantería de Marina hace casi 40 años y el atentado contra el USS Cole en el año 2000.

“Que estos terroristas tengan armas nucleares sería una amenaza intolerable”, dijo. “El régimen más violento y matonesco de la Tierra sería libre de llevar a cabo sus campañas de terror, coerción, conquista y muertes en masa desde detrás de un escudo nuclear”.

Respecto a las acciones militares que llevará a cabo en esas próximas 2-3 semanas de guerra, el presidente señaló que Estados Unidos está preparado para intensificar su respuesta militar contra Irán.

“Vamos a golpearlos extremadamente duro durante las próximas dos a tres semanas. Vamos a devolverlos a la Edad de Piedra, donde pertenecen”, dijo.

“Mientras tanto, las conversaciones continúan”, prosiguió e insistió en que el cambio de régimen ya se dio. “El cambio de régimen no era nuestro objetivo. Nunca dijimos cambio de régimen, pero el cambio de régimen ha ocurrido debido a la muerte de todos sus líderes originales. Están todos muertos... los nuevos líderes de Irán son menos radicales y mucho más razonables”, aseguró.

Respecto al estrecho de Ormuz, explicó que “se abrirá de forma natural” cuando concluya el conflicto, y ofreció una visión optimista del futuro mientras los precios del petróleo siguen subiendo.

“Irán ha sido esencialmente diezmado; la parte difícil ya está hecha, así que debería ser fácil y, en cualquier caso, cuando este conflicto termine, el estrecho se abrirá de forma natural; simplemente se abrirá de forma natural”, aseguró y vaticinó que los persas van a querer vender petróleo porque “eso es todo lo que tienen para intentar reconstruir”.