Trump da ultimátum a Irán para abrir el estrecho de Ormuz

El presidente estadounidense afirmó que, de no cumplirse la exigencia, las consecuencias serían severas, sin detallar las medidas específicas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un nuevo ultimátum a Irán al advertir que el país tiene un plazo de 48 horas para alcanzar un acuerdo que permita la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz o se enfrentará a un "infierno".

El mandatario difundió el mensaje a través de su red social, donde reiteró que el tiempo se agota y advirtió sobre posibles consecuencias si no se cumple la exigencia. La advertencia ocurre en medio de tensiones crecientes en una de las rutas marítimas más importantes del mundo para el comercio energético.

¿Qué implica el ultimátum de Trump a Irán?

Trump recordó que previamente había dado un plazo de diez días para lograr un acuerdo relacionado con la reapertura del estrecho, señalando que la fecha límite se aproxima.

El presidente estadounidense afirmó que, de no cumplirse la exigencia, las consecuencias serían severas, sin detallar las medidas específicas que podría tomar su gobierno. En su mensaje también incluyó referencias religiosas al cierre de su declaración.

“Recuerden cuando le di a Irán diez días para HACER UN ACUERDO o ABRIR EL ESTRECHO DE ORMUZ. El tiempo se está acabando: 48 horas antes de que todo el infierno se desate sobre ellos. ¡Gloria a DIOS! Presidente DONALD J. TRUMP.”

El estrecho de Ormuz es considerado un punto clave para el tránsito de petróleo a nivel global, por lo que cualquier interrupción tiene impacto directo en los mercados internacionales y en la estabilidad energética.

Amenazas previas y cambios en la postura de Washington

Las declaraciones más recientes se suman a una serie de advertencias emitidas por Trump en días anteriores. El 21 de marzo, el mandatario amenazó con atacar infraestructura energética iraní, incluyendo centrales eléctricas, si no se garantizaba la apertura total del paso marítimo.

Posteriormente, el 23 de marzo, el propio presidente indicó que existían avances en las conversaciones con autoridades iraníes, describiendo los diálogos como positivos y productivos. En ese momento, anunció una prórroga de cinco días antes de considerar acciones militares.

Importancia del estrecho de Ormuz en el comercio global

El estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y es una de las principales rutas para el transporte de crudo. Una parte significativa del petróleo mundial transita por este punto, lo que lo convierte en una zona de alta relevancia geopolítica.

Cualquier bloqueo o restricción en esta vía genera preocupación en mercados internacionales, ya que podría afectar los precios del petróleo y el suministro energético en diversas regiones.