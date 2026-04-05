Trump asegura que Irán le ha pedido un alto el fuego

El presidente estadounidense señaló que considerará esa posibilidad una vez que el estrecho de Ormuz haya sido reabierto.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este miércoles que Irán habría solicitado un alto el fuego, y adelantó que su gobierno evaluará dicha petición únicamente cuando el estrecho de Ormuz sea reabierto y opere con normalidad.

A través de la plataforma Truth Social, el mandatario aseguró que el nuevo líder iraní —a quien describió como menos radical y más inteligente que sus antecesores— ya habría planteado una tregua. No obstante, Trump no precisó a qué figura política se refería en sus declaraciones.

Condiciones de Estados Unidos para considerar una tregua

En su mensaje, Trump subrayó que cualquier posibilidad de alto el fuego dependerá de que el estrecho de Ormuz esté completamente abierto, libre de bloqueos y garantice la circulación marítima.

Mientras esto no ocurra, el presidente sostuvo que Estados Unidos continuará con sus operaciones militares contra Irán, afirmando que los ataques persistirán hasta lograr sus objetivos estratégicos.

Discurso presidencial y panorama del conflicto

El mandatario estadounidense tiene previsto dirigirse a la nación con un mensaje “importante” a las 21:00 horas, tiempo de Washington, en el que abordará la evolución de la guerra.

Estas declaraciones se producen luego de que el martes señalara la posibilidad de una eventual retirada de las fuerzas estadounidenses en un plazo de dos o tres semanas, argumentando avances en los objetivos planteados desde el inicio del conflicto el pasado 28 de febrero.

Entre dichos objetivos, Trump destacó impedir que la República Islámica desarrolle armamento nuclear.

El estrecho de Ormuz y la presión internacional

El cierre del estrecho de Ormuz, considerado una ruta clave para el comercio global de petróleo, se mantiene como uno de los principales puntos de tensión, luego de que Irán bloqueara el paso en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel.

Tras no lograr consolidar una coalición internacional para reabrir esta vía estratégica, Trump indicó que la situación ya no corresponde exclusivamente a Estados Unidos.

En este contexto, hizo un llamado a los países miembros de la OTAN y a diversas naciones asiáticas para actuar con determinación y asumir el control del paso marítimo, por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial.

Cuestionamientos a la OTAN

En paralelo, en una entrevista publicada por el diario británico The Telegraph, el presidente estadounidense dejó abierta la posibilidad de que su país abandone la OTAN.

Trump calificó a la alianza como un 'tigre de papel', lo que refleja una postura crítica hacia el papel y la efectividad de esta organización internacional en el actual contexto geopolítico.