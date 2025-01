Critican a mujer por grabar un TikTok tras caer al barranco

Una mujer que tuvo un accidente automovilístico está causando revuelo en redes sociales después de que, en lugar de pedir ayuda, decidió grabar un video para TikTok.

En un video que ya se viralizó, la conductora de una camioneta de lujo BMW en color azul, se graba a un costado de esta para dar un mensaje de 'reflexión'.

"Chicos, ¿os acordáis cuando les hablo del presente, de vivir el presente, de estar en el momento? Pues mirar qué momento me acaba de pasar, estoy bien, estoy muy nerviosa, no me ha pasado nada", dice la mujer mientras agradece y manda un beso al cielo.

La mujer, que hasta el momento no ha sido identificada, confirmó que su camioneta había caído a una zona de matorrales y no sabía cómo ocurrió el accidente, si pisó el freno o el acelerador. Pero reiteró, que se encontraba bien.

Un aspecto del video que está causando indignación entre los usuarios de las redes sociales, es que se puede escuchar a un gato maullando, despertando la preocupación entre los usuarios de que un felino haya resultado herido tras la caída de la camioneta, mientras la mujer decide grabar un video.

Hasta el momento se desconoce si algún animal o precisamente el gato que se escucha maullando en el video resultó afectado.

El video deja ver el impacto de las redes sociales en donde las personas ponen como prioridad el uso de las plataformas para comunicar o buscar una aprobación, frente a situaciones de emergencia o accidentes.

En 2022, un estudio de la Universidad de Harvard encontró que el 30% de los encuestados admitió haber grabado o fotografiado un evento traumático en lugar de intervenir.

