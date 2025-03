Se adaptan 'Nenis' a las nuevas oportunidades de emprendimiento

Emprender no es fácil y menos para las mujeres, y es que hay una profunda brecha de género entre las oportunidades de emprendimiento brindadas para los hombres y para las mujeres, ese es quizás el reto más grande para las "Nuevas Empresarias con Negocios en Internet", mejor conocidas como "Nenis".

“Las mujeres se han estado abriendo camino a lo largo de las épocas. Las mujeres jóvenes han aprovechado las tecnologías y la digitalización para poderse abrir paso y cortar un poco la brecha de género”, señaló Aida Cisneros, coordinadora de proyectos productivos de la UDEM.

Pero en el caso de las ventas en línea, de acuerdo al INEGI, el 61 por ciento de las ventas diarias a través de internet son por mujeres, el resto por hombres.

La razón es la frecuencia con la que las mujeres ofrecen sus servicios, bienes o productos.

Paola y Katia, jóvenes emprendedoras, señalan que es la disciplina y la organización la base de todo.

“Mientras uno no tenga una rutina diaria específica siento que sí es muchísimo más complicado tener orden en tus finanzas pues por el tema de las citas, por ejemplo, en mi caso, yo tengo que acoplarme a mi ejercicio, mi comida y todo eso porque obviamente eran cosas que antes yo no hacía y pues obviamente tuve temas en la salud, tuve piedras en los riñones, o sea cosas que te hacen dejar de trabajar y que al final de cuentas pierdes dinero”, mencionó Paola Silva.



“Día con día yo tengo mi libretita y ahí anoto de que los pedidos que tenga para esa semana y ya yo me organizo de que mira, este voy a hacer las gomitas que me encargaron y un plus. Pero sobre todo la organización, siento que si yo no me organizara, cuantos pedidos, cuándo, para qué, siento que eso se me facilita más”, compartió Katia Zambrano.

El 99 por ciento de las "Nenis" tienen un teléfono inteligente, en el que utilizan, principalmente, Facebook, WhatsApp e iInstagram para realizar o concretar ventas pero pese a que el internet les permite llegar a mercados más amplios, operan localmente.

“Ya yo me puedo adaptar a diferentes puntos de entrega, hay puntos de entrega que no tiene ningún costo, también si no se les facilita en alguno de esos puntos, yo me puedo acercar con algún costo extra que sea dentro del área metropolitana verdad porque sé que Nuevo León está enorme”, apunto Katia.

Aida Cisneros, coordinadora de proyectos productivos de la UDEM, precisa que tarde o temprano las "Nenis" escalarán a ser dueñas de micro, pequeñas y medianas empresas.

“Ahora sí que una "Neni" no es menos que una mipyme, simplemente en algún momento siento yo que se van a unir en el camino”.

“Si ya te está yendo bien, estás luchando y todo, de todos modos acércate a cómo poder estructurar tu negocio, como poder ahora sí que formalizar para poder dar un crecimiento, buscar una red de apoyo, buscar mentoría porque siempre tenemos un área de oportunidad que podemos crecer”.





