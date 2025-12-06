Quién no será traicionado este viernes por ganar la Salvación

La prueba exigió mucho más que destreza física, ya que también puso a prueba su control emocional y su capacidad para permanecer concentrados bajo presión

La competencia en La Granja VIP llegó a un punto crítico durante la octava semana, cuando la prueba de La Salvación se convirtió en el momento más tenso de la noche. Cada uno de los granjeros necesitaba asegurar su permanencia dentro del reality, por lo que la presión y las emociones estuvieron al límite en cada intento por mantenerse a salvo.

¿Qué pasó antes de la prueba de la Salvación?

En esta dinámica compitieron Fabiola Campomanes, César Doroteo “Teo”, Kim Shantal y Alfredo Adame. La prueba exigió mucho más que destreza física, ya que también puso a prueba su control emocional y su capacidad para permanecer concentrados bajo presión. Cada error podía costar su permanencia, lo que elevó la intensidad de la competencia. Finalmente, Kim Shantal logró mantener la calma, superar cada obstáculo y quedarse con la tan anhelada Salvación de la semana 8.

¿Quiénes siguen nominados en la semana 8 de La Granja VIP?

Las nominaciones se definieron por distintas circunstancias dentro del programa. Fabiola Campomanes fue señalada por estrategia de los granjeros; César Doroteo se sumó a la lista al perder el duelo del 2 de diciembre; mientras que Kim Shantal y Alfredo Adame fueron integrados tras la votación en la asamblea de este día. Sin embargo, luego de que Kim obtuviera la Salvación, los nominados de la semana 8 quedaron conformados por Fabiola Campomanes, César Doroteo “Teo” y Alfredo Adame.

¿Cómo votar para salvar a tu granjero favorito?

Las votaciones permanecerán abiertas hasta que Adal Ramones dé la señal, el próximo domingo 7 de diciembre de 2025. Los seguidores pueden participar a través del portal oficial de La Granja VIP y de la app TV Azteca En Vivo. Cada usuario dispone de 10 votos diarios, que pueden asignarse a un solo nominado o repartirse entre varios. Además, es posible obtener 10 votos adicionales al responder una breve encuesta, incrementando las posibilidades de salvar al granjero favorito.