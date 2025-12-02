Capataz y primer nominado de la semana en la Granja Vip

Conoce quiénes tomaron estos importantes roles en plena semana ocho de La Granja VIP y cómo afectan la competencia; participa con tu voto.

La recta final de La Granja VIP comienza a definirse con movimientos estratégicos que cambian el rumbo del juego. En plena semana 8, una nueva figura de autoridad tomó el control tras una dinámica intensa que mantuvo a la audiencia al filo del asiento. El resultado no solo modificó la organización interna de la granja, sino que también garantizó la permanencia de un participante clave de cara a la penúltima semana del reality.

De manera oficial, El Patrón se convirtió en El Capataz de la semana 8, un cargo que implica múltiples beneficios, pero cuyo mayor atractivo es la inmunidad automática a la nominación. Esto significa que no podrá ser elegido en los próximos días, asegurando su lugar y fortaleciendo su posición en un momento crucial de la competencia.

¿Cómo ganó El Patrón el rol de Capataz en La Granja VIP?

El público decidió en menos de 24 horas que serían Kim Shantal y Alberto del Río quienes se enfrentarían en la dinámica decisiva. También eran elegibles Fabiola Campomanes, La Bea y Sergio Mayer Mori, mientras que Alfredo Adame, César Doroteo (capataz anterior) y Eleazar Gómez quedaron vetados por su condición de peones.

El enfrentamiento se resolvió mediante un juego de lotería gigante, en el que predominó la suerte. El tablero incluyó referencias directas al programa, como la famosa vaca “Jacinta” y el cerdito “Bacon”. Aunque Kim Shantal estuvo muy cerca de completar su tablero, al quedarse a una sola casilla, fue finalmente Alberto del Río quien se coronó como ganador y obtuvo el puesto.

Funciones y beneficios de ser El Capataz

Convertirse en El Capataz significa asumir un rol de autoridad dentro del grupo de granjeros, solo por debajo del Tío Pepe, El Mayoral. Entre sus responsabilidades se encuentra asignar tareas como el cuidado de animales, el mantenimiento de las hortalizas y la limpieza de las áreas comunes, convirtiéndose en una figura clave en el orden interno.

Además, cada viernes recibe una evaluación de desempeño de la cual depende el presupuesto semanal de la granja. A esto se suma el beneficio de dormir en la habitación más lujosa, junto a un invitado, equipada con una enorme cama, tina privada y bocadillos exclusivos, un contraste notable con las condiciones del resto de los participantes.

Quiénes han sido Capataces y quiénes nunca lograron el puesto

Hasta ahora, Sergio Mayer Mori es el único granjero que ha repetido mandato como Capataz, desempeñando este rol en la primera, segunda y cuarta semanas. Asimismo, La Bea, Kike Mayagoitia, Fabiola Campomanes y César Doroteo han ocupado el puesto en una sola ocasión, dejando su huella en la organización del reality.

En contraste, existen participantes que jamás lograron obtener este beneficio, pese a sus intentos: Kim Shantal, Alfredo Adame y Eleazar Gómez. De igual manera, varios de los ya eliminados se despidieron sin haber sido Capataz, entre ellos Carolina Ross, Sandra Itzel, Omahi, Jawy Méndez, Manola Díez y Lis Vega.

El legado de Lis Vega y el primer nominado de la semana 8

La reciente salida de Lis Vega dejó una mezcla de emociones dentro y fuera de la granja. Como parte de su despedida, activó su Legado, una herramienta especial que permitió conocer al primer nominado de la semana 8. Para sorpresa de muchos, su señalamiento fue directo hacia Fabiola Campomanes.

Esta decisión confirmó que en La Granja VIP ninguna posición está asegurada y que incluso las alianzas más sólidas pueden romperse sin previo aviso. Con el ambiente cada vez más tenso, los conflictos, las estrategias y las traiciones se intensifican conforme el programa se encamina hacia su desenlace.

Cómo votar para salvar a los nominados de La Granja VIP

El público puede apoyar a sus favoritos ingresando al sitio oficial lagranjavip.tv/vota, donde es posible otorgar 10 votos diarios a uno o varios granjeros. Además, existe la opción de conseguir 10 votos extra al responder una breve encuesta disponible en la plataforma.

Otra alternativa es hacerlo mediante la aplicación TVAztecaEnVivo, disponible en Android y iOS. Una vez instalada, solo es necesario ingresar a la sección de La Granja VIP para votar con la misma dinámica que en el sitio web. Con cada voto, el destino de la semana 8 cambia, manteniendo la incertidumbre hasta el último momento.