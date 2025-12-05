Alfredo Adame llama 'verdulera' a Kim Shantal y ella responde

Un punto bastó para desatar un choque, palabras que duelen y lágrimas que nadie vio venir en La Granja VIP. Las alianzas se rompen: te contamos todo aquí

En plena gala de nominación de La Granja VIP 2025, Alfredo Adame y Kim Shantal protagonizaron un fuerte enfrentamiento frente a todos los participantes. Lo que comenzó como una simple dinámica de estrategias y asignación de puntos terminó convirtiéndose en un cruce de palabras que escaló rápidamente de tono, dejando en evidencia las tensiones acumuladas dentro del reality show.

¿Cómo inició la pelea entre Alfredo Adame y Kim Shantal?

El conflicto se detonó cuando Kim Shantal decidió otorgar un punto en contra a Alfredo Adame, movimiento que lo acercaba a la placa de nominados. Adame no estuvo de acuerdo con la decisión y reaccionó con fuertes críticas hacia la influencer, señalando su comportamiento dentro del programa. A partir de ese momento, el ambiente en La Granja se tornó más tenso, y ambos comenzaron un intercambio verbal que fue seguido atentamente por el resto de los participantes.

Kim expresó su decepción por la actitud de Adame, señalando que, pese a haber tenido una relación cordial al inicio del programa, las actitudes recientes habían desgastado por completo cualquier tipo de vínculo entre ellos. La confrontación se convirtió en uno de los momentos más intensos de la noche.

¿Qué dijo Alfredo Adame durante el enfrentamiento?

Durante la discusión, Alfredo Adame recordó un conflicto previo entre Kim Shantal y Manola Díez, lanzando una declaración que generó gran impacto dentro y fuera del programa:

“En uno de tus pleitos de verdulera, con Manola porque para mí eso es lo que eres una verdulera, me llamaste ‘pinche viejillo pendejo’, pues te voy a comentar algo, yo no creo que una ignorante como tu ni en cinco vidas naturales llegues siquiera a tener el uno porciento de lo que yo soy y represento”.

¿Por qué Kim Shantal rompió en llanto en La Granja VIP?

Tras el enfrentamiento, Kim compartió su frustración con otros habitantes de la casa, incluyendo a Eleazar Gómez y Sergio Mayer Mori. Aseguró sentirse atacada y juzgada constantemente dentro del reality.

“Hoy está más que comprobado el odio y el coraje que me tienen. Tiene que haber cierta educación dentro de La Granja, pero son las cosas que uno tiene que soportar”, mencionó visiblemente afectada.

Minutos después, Kim Shantal rompió en llanto al reflexionar sobre cómo esos comentarios podían impactar a su familia, especialmente a su madre. Entre lágrimas, expresó:

“Uno piensa por lo que está viendo mi familia… Mi mamá está viendo que me hablen así… No es la primera vez que el señor me llama estúpida, riéndose de mí… de mi nivel de estudios y de las oportunidades que no tuve. Sé cuánto me he esforzado para trabajar en mí”.

El episodio dejó al descubierto la creciente tensión dentro de La Granja VIP, marcando un punto clave en el desarrollo de la competencia, mientras el público continúa atento a cada conflicto y estrategia que surge en el reality.