¿Qué hará Alfredo Adame con 2 millones que ganó en La Granja VIP?

Tras diez semanas de competencia continua, La Granja VIP 2025 llegó a su desenlace con la coronación de Alfredo Adame como ganador de la primera temporada del reality. El resultado fue revelado mediante un espectáculo de drones durante la gran final, donde se confirmó que el integrante del equipo El Muro obtuvo el primer lugar y un premio de 2 millones de pesos.

La final reunió a los cinco participantes que lograron avanzar hasta la última gala, en un formato que mantuvo transmisión 24/7 y puso a prueba la convivencia, el trabajo físico y la adaptación a un entorno rural con animales de granja.

Alfredo Adame explica en qué usará el premio de La Granja VIP

Luego de recibir el reconocimiento, Alfredo Adame celebró su triunfo en el foro del programa junto a Adal Ramones y Kristal Silva. Durante ese espacio, el ganador compartió públicamente el destino que planea dar a parte del incentivo económico obtenido.

El participante señaló que una parte del premio será destinada a la educación de sus nietos, específicamente para cubrir los estudios profesionales de uno de ellos, así como otros apoyos familiares.

¿Quiénes son los nietos de Alfredo Adame?

Alfredo Adame es abuelo de dos menores, hijos de su hija Vanessa. Sus nietos son María José Adame y Santiago. María José ha tenido presencia en plataformas digitales, particularmente en TikTok, donde ha desarrollado contenido propio.

La información sobre su familia fue retomada durante la conversación posterior a la final, sin que se dieran más detalles sobre su vida privada.

La Granja VIP confirma segunda temporada en México

Durante la transmisión de la gran final se anunció de manera oficial que La Granja VIP 2026 ya se encuentra confirmada. La nueva edición está programada para estrenarse el 11 de octubre de 2026.

El formato mantendrá la convivencia de celebridades con más de 40 animales de granja, dentro de un espacio diseñado para transmisión permanente.

La Granja VIP en cifras tras su primera temporada

En su debut en México, el reality reunió a 16 participantes dentro de un espacio de 1,478 metros cuadrados. A lo largo de la temporada se registraron 589 millones de votos en galas y 19 millones de usuarios en su sitio web.

Además, el programa acumuló 2.5 billones de impresiones en redes sociales, 133 millones de interacciones, 127 millones de reproducciones de video y más de 25 millones de horas consumidas en la transmisión 24/7.