¿Quién es el ganador La Granja VIP México 2025?

La Granja VIP llegó a su momento decisivo tras semanas de competencia; aquí te contamos cómo se vivió la gran final y quién resultó victorioso de esta temporada

La gran final de La Granja VIP marcó el cierre de uno de los realities más comentados de la temporada, luego de varias semanas de convivencia, retos físicos y estrategias que mantuvieron a la audiencia atenta a cada emisión. El programa, transmitido por TV Azteca, logró posicionarse como un fenómeno de conversación digital y televisiva.

Desde su estreno, el formato de convivencia en un entorno rural puso a prueba tanto la resistencia física como la emocional de los participantes. A lo largo de más de diez semanas, los “granjeros” enfrentaron desafíos que marcaron alianzas, rivalidades y momentos inolvidables que ahora culminan en una final llena de emociones fuertes.

Quiénes llegaron a la gran final del reality

La recta final de la competencia tuvo momentos decisivos que perfilaron a quienes llegaron hasta la última etapa. Tras nominarse y enfrentar duelos clave, cinco participantes lograron ganarse el respaldo del público para disputar el título de esta temporada.

La lista de finalistas quedó conformado por La Bea, Kim Shantal, Alfredo Adame, César Doroteo y Eleazar Gómez, quienes superaron pruebas físicas, votaciones abiertas y duelos de eliminación para asegurar su lugar en la etapa final del reality show.

Cada uno de ellos vivió una trayectoria distinta dentro del programa, con altibajos y momentos clave que los posicionaron como favoritos en distintas fases de la competencia. La dinámica de nominaciones y el voto del público fueron determinantes para llegar a esta instancia.

Alfredo Adame ganó la gran final de La Granja VIP México 2025

Tras el cierre de más de 181 millones de votos, se reveló que Alfredo Adame es el ganador de La Granja VIP 2025.

Segundo lugar Eleazar Gómez

Tercer lugar César Doroteo

Cuarto lugar Kim Shantal

Quinto lugar La Bea

Esta es la cantidad millonaria que recibirá Alfredo Adame, ganador de La Granja VIP 2025

Además del reconocimiento como campeón de La Granja VIP 2025, el incentivo económico ha sido uno de los grandes atractivos de esta edición. La producción confirmó que el premio principal será de 2 millones de pesos, el monto más alto otorgado por TV Azteca en un reality de este tipo en México. Sin embargo, la cantidad puede variar con bonos o regalos que se den a conocer en esta recta final.

Cómo se decidió al ganador de La Granja VIP

En esta etapa final el ganador se definirá principalmente por la votación del público. Esta participación activa de la audiencia fue determinante para sostener a los finalistas, ya que el apoyo en línea y la interacción social marcaron tendencias en las preferencias de los fanáticos en redes.