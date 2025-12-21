Ellos son los cinco finalistas de la Granja VIP 2025

La recta final del reality ya tomó forma tras duelos decisivos y nominaciones clave. Conoce por quiénes puedes votar para que sea el victorioso.

La competencia entró en su etapa más decisiva en La Granja VIP, un reality que desde su estreno mantuvo altos niveles de tensión, estrategias cambiantes y enfrentamientos constantes.

Tras más de diez semanas de convivencia y dinámicas de resistencia emocional, el programa comenzó a perfilar a quienes llegaron mejor posicionados al tramo final del juego.

Las pruebas no solo pusieron a prueba la fuerza y la destreza, sino también la capacidad para manejar la presión, un factor determinante conforme se acerca la gran final de La Granja VIP.

Alfredo Adame asegura su lugar como finalista

Uno de los momentos más intensos de la semana ocurrió el miércoles 17 de diciembre, cuando Alfredo Adame se enfrentó a César Doroteo en un reto decisivo. La dinámica consistió en armar un rompecabezas cuyas piezas permanecían ocultas entre montones de paja, combinando habilidad física y azar.

La prueba exigía alternar turnos de manera estricta, lo que generó frustración y tensión constante. En un punto crítico, Adame estuvo a punto de caer mientras buscaba una pieza, pero logró recuperarse y completar el reto antes que su rival, asegurando así su pase directo a la final del reality.

Kim Shantal se convierte en la primera finalista

Un día antes, el martes 16 de diciembre, se definió a la primera persona finalista mediante un enfrentamiento directo entre Kim Shantal y La Bea. Ambas llegaron a la prueba tras ser elegidas por el público, lo que elevó aún más la expectativa del duelo.

La competencia se mantuvo pareja hasta los últimos instantes, pero finalmente Kim Shantal logró imponerse, obteniendo su lugar en la final. La derrota envió a La Bea directamente a la lista de nominados, colocándola en una situación de alto riesgo en la recta final.

Hasta la noche del jueves, los participantes que permanecían en riesgo eran La Bea, César Doroteo, El Patrón y Eleazar Gómez, quienes se enfrentaron en la prueba conocida como La Salvación. Esta dinámica fue determinante, ya que solo uno de ellos lograría asegurar su lugar directo en la final.

¿Quién ganó La Salvación en La Granja VIP?

Durante el desafío, fue César Doroteo, conocido como Teo, quien consiguió imponerse y convertirse en finalista, dejando el resto de los lugares en manos del público. Tras este resultado, la atención se trasladó por completo a las votaciones abiertas.

El voto del público definió a los últimos finalistas

El viernes 19 de diciembre se confirmó que Eleazar Gómez y La Bea obtuvieron el respaldo suficiente de la audiencia para avanzar a la final. En contraste, El Patrón se convirtió en el último eliminado del reality, quedando fuera a pocos días del desenlace.

Lista oficial de finalistas de La Granja VIP

Con estos resultados, el cuadro final quedó conformado por:

La Bea

Kim Shantal

Alfredo Adame

César Doroteo

Eleazar Gómez.

Cinco participantes que lograron superar pruebas físicas, nominaciones y votaciones a lo largo de la competencia.

Así puedes votar por tu favorito

Las votaciones de La Granja VIP continúan abiertas para definir las posiciones finales del quinto al primer lugar. El público puede emitir hasta 10 votos diarios a través del sitio oficial del reality o la aplicación TV Azteca En Vivo, con la posibilidad de obtener votos extra al responder una breve encuesta.