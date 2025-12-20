Cuántos millones de pesos recibirá el ganador de La Granja VIP

Con un formato distinto, un premio histórico y una audiencia creciente, el final del programa promete ser uno de los momentos más icónicos de la televisión

A pocos días de la gran final de La Granja VIP, una de las preguntas que más se repite entre la audiencia es cuál será el premio económico que recibirá la persona ganadora de este reality show. El programa, transmitido cada domingo a las 20:00 horas por Azteca Uno y disponible en la aplicación TV Azteca En Vivo, se ha consolidado como uno de los formatos más comentados de la temporada.

Desde su estreno, La Granja VIP apostó por un concepto distinto a otros realities. En lugar de lujo y escenarios urbanos, los participantes, conocidos como granjeros, fueron llevados a un entorno rural, donde la convivencia, el trabajo físico y la resistencia emocional marcaron la competencia.

¿De cuánto es el premio de La Granja VIP en México?

Para la edición mexicana, la producción confirmó que el premio principal será de 2 millones de pesos, cifra que se convierte en el monto más alto entregado por TV Azteca en un reality show de este tipo.

Si bien los productores dejaron abierta la posibilidad de que existan estímulos adicionales o premios extra, estos sólo se conocerán hasta el cierre del programa. El anuncio del monto ha sido clave para mantener el interés del público rumbo al episodio final.

Así fueron los premios en la versión chilena del reality

La audiencia también ha volteado a ver lo ocurrido en la edición chilena de La Granja, donde los premios se repartieron entre los primeros lugares. El ganador, Gonzalo Egas, recibió 50 millones de pesos chilenos, equivalentes a aproximadamente 96 mil pesos mexicanos, además de un vehículo Jeep.

El segundo lugar, Álex Gerhard, obtuvo 10 millones de pesos chilenos —alrededor de 20 mil pesos mexicanos— y una motocicleta. En tanto, Arturo Longton recibió un premio considerado simbólico: 2 millones de pesos chilenos en productos de supermercado.

¿Cuánto dinero recibirá el ganador tras impuestos?

El premio de 2 millones de pesos no llega íntegro al ganador o ganadora. De acuerdo con las disposiciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT), los premios obtenidos en concursos y realities están sujetos a retención de ISR.

En la mayoría de los casos, incluyendo la Ciudad de México, la tasa aplicada es del 7 por ciento. Esto significa que el SAT retendría aproximadamente 140 mil pesos, por lo que el monto final libre sería de 1 millón 860 mil pesos mexicanos.

La Granja VIP otorga más dinero que La Academia

El premio de La Granja VIP también ha sido comparado con otros programas emblemáticos. En la última edición de La Academia, el ganador obtuvo un premio cercano a 1 millón de pesos, además de oportunidades profesionales y contratos artísticos.

Esta diferencia coloca a La Granja VIP como uno de los realities mejor pagados de la televisión abierta en México, apostando por un incentivo económico fuerte que eleva la competencia y la expectativa rumbo a la final.

Con un formato distinto, un premio histórico y una audiencia creciente, el desenlace del programa promete convertirse en uno de los momentos más comentados del entretenimiento televisivo reciente.