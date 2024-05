María José acusa a conductor de Bandamax de abusar de ella

Un especialistas invitado a un programa de televisión que habló sobre drogas y cómo hacer intervenciones, causó 'flashazos' en la conductora María José Suárez, que la hicieron recordar que había sido drogada y abusada sexualmente por su compañero Luis Fernando 'Chito' Villegas.

La también esposa del conductor Mauricio Barcelata decidió denunciar públicamente al conductor del canal Bandamax por drogarla y abusar de ella, y aunque los hechos ocurrieron hace varios años, fue el pasado 15 de abril cuando la conductora interpuso la denuncia ante las autoridades.

Suárez dijo que no recordaba nada, pero fue cuando acudió de invitada al programa 'Miembros al aire' cuando comenzó a tener flashazos. Al terminar el programa se acercó al especialista y le contó lo que ocurría por su mente.

"Y me dice que me drogaron, entonces empiezo a cuestionar los recuerdos que estoy teniendo y me dijo que me dieron burundanga", detalló. Esta droga provoca que las personas pierdan la memoria.

La conductora explicó que los hechos ocurrieron hace varios años cuando acudió a una fiesta con un grupo de amigos, incluido su agresor.

Recordó que en un momento de la fiesta comenzó a sentirse mal por lo que le pidió a su compañero Villegas que la llevara a casa, cuando llegaron se bajó con dificultad de la camioneta y cuando abrió la puerta de su departamento sintió que se desvaneció. Una vez adentro, 'Chito' le pidió permiso para entrar al baño y en ese momento el conductor la golpeó y la empujó contra la pared, aprovechándose de ella.

Su esposo, Mauricio Barcelata utilizó las redes sociales para expresar su apoyo a la conductora.

"Eres la mujer más fuerte y valiente que conozco. Eres un ejemplo para mí y para tus hijos", escribió.

María José señaló que tuvo que tomar terapia debido al dolor que le causaban los recuerdos de esa noche.

Luis Fernando 'Chito' Villegas

