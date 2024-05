Fallece la actriz y conductora Verónica Toussaint

La actriz y conductora Verónica Toussaint falleció a la edad de 48 años, fue el periodista Ciro Gómez Leyva quien confirmó en su noticiero el fallecimiento de la exconductora de La Corneta, debido al cáncer que padecía.

“Me duele mucho. Murió después de una larga y dura batalla de tres años y medio, murió nuestra queridísima compañera Verónica Toussaint.

“De una batalla fuerte, con un enorme valor, con una gran dignidad en contra del cáncer, no pudo superarlo, antes que nada queda su sonrisa, su compañerismo, su talento”, mencionó Gómez Leyva.

La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, compartió un mensaje en sus redes sociales.

“Lamentamos el sensible fallecimiento de nuestra querida Verónica Toussaint, actriz y conductora, quien ganó en 2018 el Ariel por Mejor Coactuación Femenina por la película Oso polar”.

Entre los últimos proyectos de la también standupera, destaca el doblaje que realizó para Kung Fu Panda 4, donde le dio voz a la astuta zorra Zhen.

El 7 de octubre del 2021, Toussaint anunció públicamente que se le había detectado cáncer de mama.

“Desde hace más de un mes me detectaron cáncer de mama y hoy he decido compartirlo aquí con ustedes, en este foro con mis chuladas. Es un proceso muy intenso para mí y sobre todo para las personas que me rodean”, compartió la actriz en el programa ¡Qué chulada!

Comentarios