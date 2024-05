Enfrenta Dan Schneider nuevas acusaciones de presunto abuso

Lori Beth Denberg, ex actriz del programa de Nickelodeon 'All That' acusó a Dan Schneider de abuso sexual cuando tenía 19 años

Dan Schneider, el ex productor de Nickelodeon, ha vuelto a defenderse ante nuevas acusaciones de acoso y abuso sexual, ahora hechas por Lori Beth Denberg, ex integrante del elenco de "All That".

En una entrevista reciente para un medio estadounidense, Denberg acusó a Schneider de mostrarle pornografía e iniciar sexo telefónico durante su tiempo en el programa.

Denberg, quien formó parte de "All That" de 1994 a 1998, afirmó que Schneider le mostró clips de contenido adulto en su computadora durante una reunión en su oficina alrededor de su cumpleaños número 19 en 1995.

Ante estas acusaciones, Schneider ha respondido negando rotundamente tales afirmaciones, calificándolas como "tremendamente exageradas" y, en su mayoría, "falsas".

En un comunicado, Schneider reconoció que en los primeros años de su carrera pudo haber cometido errores y mostrado poco juicio como líder, pero enfatizó que no puede disculparse por cosas que no hizo.

Además, señaló que el escritor de la entrevista a Denberg, había participado en el documental "Quiet on Set" que presenta acusaciones similares contra el productor, lo que sugiere un posible conflicto de interés.

"Como he dicho previamente, hubo veces en donde cometí errores y tuve un muy mal juicio como líder".

"Si hice alguna de esas cosas, con respeto a Lori Beth, me disculpo sinceramente. Pero no puedo disculparme por cosas que no hice", declaró Schneider.

El ex productor de Nickelodeon también expresó su descontento con la serie documental "Quiet on Set", en la que se le acusaba de comportamiento inapropiado en sus programas de televisión.

Schneider lamentó que la serie insinuara falsamente su participación en crímenes atroces, y anunció su intención de emprender acciones legales contra quienes estuvieran detrás de la producción.

Estas nuevas acusaciones y la respuesta de Schneider han vuelto a poner en el centro de atención el debate sobre su conducta durante su tiempo en Nickelodeon y han generado controversia en la industria del entretenimiento.

