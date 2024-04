Invita director de La Academia al casting en Monterrey

Vuelve La Academia con su casting en Nuevo León esta semana para todos los neoloneses que busquen convertirse en artistas, compartir y desarrollar su talento.

Los días 2, 3 y 4 de abril será el tercer punto de recepción de aspirantes a La Academia en las instalaciones de Azteca Noreste, donde se espera recibir a los mejores talentos que se ubican en Nuevo León.

En entrevista con INFO7, Héctor Martínez, director de La Academia, destacó la importancia de desarrollar las habilidades de canto; además, de la proyección en redes sociales, ya que a través de este reality show se pueden transformar vidas.

“Las redes sociales son interesantísimas, por supuesto, son aliados estratégicos, pero ahí es una muestra no hay una preparación, es una forma de popularizar y darse a conocer, cosa que es muy válida.

“La Academia no es solamente un proyecto para que te hagas famoso, La Academia transforma vidas, La Academia funciona real, La Academia es el único reality, que realmente forma artistas y que nuestra escuela funciona de una forma trascendental”, comentó Martínez.

Los primeros castings se realizaron en Guadalajara y Tijuana con un buen número de asistentes, importante recordar que la edad permitida es entre los 18 a los 30 años para pertenecer a los 20 académicos seleccionados que integrarán la generación 2024.

• 𝗠𝗢𝗡𝗧𝗘𝗥𝗥𝗘𝗬 •

Si tienes entre 18 y 30 años de edad, quieres brillar en la música y amas cantar, ¡es momento de que luches por tu sueño! 😱 #LaAcademia te está buscando, ¡asiste al casting!🎙️🧡



🗓️2, 3 y 4 de mayo

Más información en https://t.co/EzJ8pCsT1w pic.twitter.com/EtnGz2GEQm — La Academia (@LaAcademiaTV) April 2, 2024

Asimismo, Héctor Martínez señaló que los aspirantes que acudan al casting deben preparar al menos seis canciones de diferentes géneros, sin necesidad de que sean los éxitos del momento, sin embargo, es importante que cada interpretación sea adecuada para transmitir su esencia.

“Tienen que preparase cuando menos seis canciones, tienen que estar bien preparadas de todos los géneros, elegir muy bien la canción que no es propiamente la canción de moda, sino la que se acomoda realmente a su esencia, a su naturaleza a su tesitura y que vayan con ropa cómoda para entregarse a un casting que es bastante duro”, detalló Héctor Martínez.

Esta edición, también contará con el regreso de Lolita Cortés como jueza de hierro de La Academia, por lo que Héctor Martínez agregó que será la primera vez que coincide con la afamada crítica y espera que su visión coincida para el desarrollo artístico de próximos académicos.

“Yo nunca he trabajado con Lola, será la primera vez que podamos coincidir, en 22 años de Academia nunca me había tocado trabajar con ella, me da mucho gusto y esperemos que estemos en el mismo camino del desarrollo de los chicos.

“Yo respeto el trabajo de los críticos, su labor es esa, criticar una canción determinada en un concierto determinado, mi labor como director del proyecto es desarrollar artistas, entonces una labor completamente distinta”, señaló el director de La Academia.

Además de los castings en toda la república habrá un periodo para recibir la muestra artística de los aspirantes que no hayan podido acudir a los puntos físicos que se habilitarán en los diferentes estados de la república.

Comentarios