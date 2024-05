Jason Momoa confirma romance con hija de Ricardo Arjona

El carismático actor Jason Momoa ha hecho oficial su nuevo romance con Adria Arjona, hija del aclamado cantautor guatemalteco Ricardo Arjona, durante su reciente visita a Japón esta semana. El actor de "Aquaman" compartió unas instantáneas conmovedoras en sus redes sociales, dejando claro el inicio de esta nueva relación.

En las imágenes compartidas por Momoa, se puede ver al actor de 44 años abrazando a Adria, de 32 años, durante una cena con amigos en Japón. En una muestra de afecto, Adria descansa su mano sobre los brazos de Momoa, sugiriendo una relación cercana entre la pareja.

“Japón, eres un sueño hecho realidad, me dejaste sin palabras”, escribió Momoa junto a una serie de fotos en las que etiquetó a Arjona. “Estamos muy agradecidos con todos los que nos abrieron sus casas, creando recuerdos con nuevos y viejos amigos, compartiendo otra increíble aventura con mi amor. ON THE ROAM motocicletas y caos. Todo mi aloha, J”.

Otra fotografía captura a la pareja riendo mientras el viento despeina sus cabellos, mientras que una tercera muestra a Adria posando frente a un letrero de neón de Harley-Davidson Cycles. Estas imágenes han generado revuelo en las redes sociales, con los fanáticos expresando su apoyo y curiosidad sobre este nuevo romance.

Confirmación de la relación en la Comic Con de Basingstoke

Jason Momoa recientemente confirmó su relación durante una aparición en la Comic Con de Basingstoke en 2024, donde reveló que estaba "muy comprometido en una relación". Aunque el actor no reveló detalles sobre la identidad de su nueva pareja en ese momento, las imágenes compartidas en Japón confirman que se trata de Adria Arjona.

¿Quién es Adria Arjona?

Adria Arjona es una talentosa actriz puertorriqueña-estadounidense, hija del reconocido cantautor Ricardo Arjona y la modelo puertorriqueña Leslie Torres. Criada en Ciudad de México y Miami, Arjona ha labrado su propio camino en la industria del entretenimiento con su talento y versatilidad.

La actriz ha destacado en importantes producciones como "Narcos", "Titanes del Pacífico: La insurrección" y "Morbius", donde interpretó a la pareja del vampiro de Marvel interpretado por Jared Leto. Su personaje de "Bix Caleen" en la serie "Andor", parte del universo de Star Wars, también la ha consolidado como una figura prominente en Hollywood.

¿Romance en el set de 'Sweet Girl'?

Momoa y Arjona trabajaron juntos en la película de Netflix de 2021, “Sweet Girl”. En ese momento, Momoa aún estaba legalmente casado con Lisa Bonet, aunque se rumoraba que ya estaban separados desde octubre de 2020.

Fue hasta enero de 2022 que la pareja de actores confirmó oficialmente su separación.

Finalmente, en enero de 2024, Jason y Lisa llegaron a un acuerdo de divorcio, abordando aspectos como la custodia de sus dos hijos adolescentes y la distribución de sus bienes.

Por su parte, Adria Arjona contrajo matrimonio en 2019 con su pareja de largo tiempo, el abogado puertorriqueño-estadounidense Edgardo Canales. Aunque la actriz ha mantenido un perfil discreto en cuanto a su vida personal, parece que su matrimonio ha llegado a su fin, pues ahora se le ve feliz a lado del intérprete de Aquaman.

Comentarios