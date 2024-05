Hijo de Óscar Burgos revela cómo era su relación con Panini

Hablar de Karla Panini, es sinónimo de controversia, y durante uno de sus podcast hizo una declaración que sorprendió a sus seguidores y detractores.

Fue en el pasado mes de abril, durante su podcast 'Mal Influencers' en el episodio titulado: "Los Hijos", que Panini reveló que nunca debió de haber tenido un hijo con su expareja Óscar Burgos.

Como era de esperarse, su declaración gran revuelo en redes sociales, aunque la ex 'Lavandera' aseguró que todo fue sacado de contexto.

Sin embargo, la polémica alcanzó a Óscar Burgos Jr, quien fue 'bombardeado' con mensajes de usuarios que le pedían conocer su reacción de lo dicho por su 'mamá' Karla Panini.

Te puede interesar: Karla Panini se arrepiente de tener un hijo con Óscar Burgos

"Quiero hacer una aclaración porque he recibido muchos mensajes ultimamente de qué sientes que tu mamá dijo esto de tí, que nunca debió haberte tenido. Quiero que sepan que yo no soy hijo de Karla Panini, mi mamá se llama Luisa Fernanda Sandoval, cuando mi papá Óscar Burgos y Karla Panini se casaron yo ya tenía como 11 años", dijo en un video de TikTok uno de los hijos del comediante.

Burgos Jr. señaló que estaba "recibiendo mucha negatividad, muchos mensajes de crítica o confundiendo" que también era hijo de Karla Panini, pero aclaró quién era el hijo de esta.

"Muchos creen que yo soy hijo de Panini, eh no, mi apellido es Burgos Sandoval. Mi hermano Gabriel Burgos Panini él sí, él es hijo de ellos dos (Óscar Burgos y Karla Panini)", explicó.

Sobre la exconductora, el joven solo tuvo palabras de cariño y agregó que lo que ocurrió después de ser pareja de su papá, ya no le corresponde opinar.

"Cuando yo estuve con Karla, ella siempre me trató muy bien, ella siempre fue muy linda conmigo. Lo que pasó después de eso ya no me toca a mí, ya no es parte de mi historia", aclaró.

La madre de Óscar Burgos Jr. es la exconductora regiomontana Luisa Fernanda Sandoval.

Comentarios