Video: Rapero Sean 'Diddy' Combs agrede a su exnovia

El video de las cámaras de seguridad de un hotel, muestran al magnate de la música Sean 'Diddy' Combs agrediendo a su ex novia Cassie en marzo de 2016, mismo que ella detalló en una demanda resuelta desde entonces que alegaba que el rapero abusó física y sexualmente de ella durante años.

El video obtenido por CNN informó que el video era de un incidente ocurrido en marzo de 2016. Capta múltiples ángulos.

Cassie, de 37 años, cuyo nombre es Casandra Ventura, alegó en una demanda federal en noviembre que Combs la violó y abusó físicamente, incluso golpeándola, pateándola y pisoteándola durante el transcurso de su relación. La demanda se resolvió al día siguiente de su presentación.

Según CNN, el video, grabado en el pasillo de un hotel, muestra a Combs en una toalla y sin camisa. Se acerca detrás de una mujer cerca de un ascensor y luego la agarra y la arroja al suelo. El hombre identificado como Combs parece patearla dos veces. Luego comienza a arrastrar a la mujer por su sudadera con capucha mientras ella está en el suelo.

DISGUSTING!



This violent Hallway security video footage was just Released to #CNN of Sean “Diddy” Combs brutally assaulting Cassie Ventura, his ex-girlfriend at the InterContinental Hotel in Century City in 2016.



This should be enough for any #Diddy fan to admonish this man. If… pic.twitter.com/4vY5dqw014