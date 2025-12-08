Este es el nuevo Capataz de la Granja VIP en la semana nueve

De igual forma, obtuvo la última inmunidad de la temporada, un privilegio clave que lo mantiene a salvo de la eliminación en la recta final del programa

La competencia dentro de La Granja VIP entró en una de sus etapas más decisivas con la apertura de las votaciones para elegir al Capataz de la semana 9. El público tuvo la responsabilidad de seleccionar a los tres granjeros que se disputarían no solo el liderazgo, sino también un beneficio crucial en la recta final del reality. Así, los nombres elegidos fueron Alfredo Adame, César Doroteo y Eleazar Gómez, quienes llegaron a la prueba definitiva tras recibir el mayor respaldo.

Adame gana la última inmunidad en La Granja VIP

Al término del reto, Alfredo Adame se consagró como el gran ganador y fue nombrado Capataz de la semana 9. Con este resultado, además de asumir el liderazgo dentro de la granja, obtuvo la última inmunidad de la temporada, un privilegio clave que lo mantiene a salvo de la eliminación en uno de los momentos más tensos del programa.

Así se realizó la prueba para elegir al capataz

Luego de que Adal Ramones anunciara oficialmente a los finalistas, los tres granjeros recibieron la instrucción de colocarse calzado cómodo para enfrentar un dinámico desafío. La prueba combinó rapidez, estrategia y azar, ya que cada participante lanzó un dado para determinar su turno al girar una ruleta.

Con cada giro, obtenían distintos objetos que debían colocar en una balanza. El objetivo era lograr el contrapeso ideal, y el primero en conseguirlo se llevó la victoria, demostrando no solo destreza, sino también precisión bajo presión.